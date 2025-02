Pharma Deutschland e.V.

Stärkung der industriellen Gesundheitswirtschaft muss zentrales Thema für die nächste Legislaturperiode sein

Pharma Deutschland Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann: "Ohne Pharma keine starke Gesundheitswirtschaft"

Die industrielle Gesundheitsbranche ist ein starker Wirtschaftsbereich Deutschlands. Mit einer Bruttowertschöpfung von über 100 Milliarden Euro, hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie sicheren Arbeitsplätzen für rund 1 Million Menschen steuert die industriellen Gesundheitswirtschaft 2,6 Prozent der deutschen Bruttowertschöpfung bei. Neben der Biotechnologie-Industrie ist die Pharmabranche einer der wichtigsten Aktivposten in diesem Wirtschaftsbereich.

Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, ist überzeugt, dass die Stärkung der industriellen Gesundheitswirtschaft eine wichtige Voraussetzung für eine wirtschaftliche Erholung Deutschlands ist: "Wir fordern die nächste Bundesregierung dazu auf, die Rahmenbedingungen für die Schlüsselbranchen Medizintechnik, E-Health, Biotechnologie und Pharma zu verbessern. Von diesen Branchen gehen wichtige Impulse für die gesamte Wirtschaft aus." Pharma Deutschland habe den bisherigen "Round Table Gesundheitswirtschaft" als geeignete Plattform erlebt, um die Belange der industriellen Gesundheitswirtschaft zu erörtern und den Dialog mit dem Wirtschaftsministerium zu verstetigen.

Pharma Deutschland setzt sich zusammen mit zwölf weiteren Verbänden der Gesundheitswirtschaft dafür ein, das etablierte Gesprächsformat des "Round Table Gesundheitswirtschaft" auch in der kommenden Legislaturperiode fortzusetzen. Dazu Dorothee Brakmann: "Weder die strategische Bedeutung der industriellen Gesundheitswirtschaft noch die Notwenigkeit, ihre Rahmenbedingungen zu verbessern, um damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft insgesamt zu sichern, sind innerhalb des demokratischen Parteienspektrums umstritten. Klar ist auch, dass die kommende Bundesregierung die Weichen stellen muss, um die Resilienz und die Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung in Deutschland zu gewährleisten und zu stärken. Gerade wegen der weltweit zunehmenden Herausforderungen darf das Thema nicht liegenbleiben."

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz veröffentlichte am 19. Februar 2025 eine Abschlusserklärung des "Round Table Gesundheitswirtschaft" für die Jahre 2022 bis 2025.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

