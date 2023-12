TV DIGITAL

Exklusiv in TV DIGITAL: Bastian Pastewka und Oliver Welke über ihre neue ZDF-Show "Wiedersehen macht Freude!", Schwächen der TV-Sender, die Krimiflut und das "tote Genre" der Sitcoms

Hamburg (ots)

Am 29.12. und 5.1. starten Bastian Pastewka und Oliver Welke mit ihrer neuen ZDF-Show "Wiedersehen macht Freude!". Darin beleuchten die TV-Insider "Perlen aus 60 Jahren Fernsehgeschichte". Exklusiv in TV DIGITAL (EVT: 8.12.) bilanzieren die beiden über ...

... ihr neues Format: "Vor 30 Jahren gab's im ZDF mal eine Sendung namens 'Wiedersehen macht Freude'. Moderiert wurde sie von Elmar Gunsch, der 'Kabinettstückchen' präsentierte - also Highlights aus Film, Funk und Kino. Oliver und ich finden, so etwas muss unbedingt reaktiviert werden. Sämtliche Ausschnitte, die wir sehen, lernen wir zum ersten Mal kennen. Wir sitzen vor einem Fernseher in einem Wohnzimmer, haben Publikum vor uns, sind gutgelaunt und sagen: 'Film ab!' - in der Hoffnung, dass etwas kommt, auf das wir einsteigen können. Die Form ist offen." (Pastewka)

... ihren Anspruch: "Ob die Sendung ein paar Mal im Jahr taugt, kann ich nicht beurteilen. Es fließt ja viel Arbeit rein, weil Kollegen die ganzen TV-Perlen finden müssen. Unser Anspruch ist es nicht, noch mal Sachen zu zeigen, die schon in tausend alten 'Zapping'-Folgen bei Premiere gelaufen sind, sondern Ausschnitte zu diskutieren, die man möglichst noch nie gesehen hat." (Welke)

... die Krimiflut: "Ich predige seit Jahren, dass mir die schmale Vielfalt der TV-Filme, die in Deutschland produziert werden, missfällt. Auf der einen Seite sehe ich Krimis, die unter 'Tatort' fallen oder in die Rubrik 'Moorleichen-Krimis' gehören. Und dann noch weitere Krimis, von denen wir nur den Arbeitstitel sehen - etwa 'Der Barcelona-Krimi', 'Der Irland-Krimi', 'Der Lissabon-Krimi' usw. Auf der anderen Seite haben wir noch deutsche Soaps - also alles, was mit Rosamunde Pilcher, Lilly Schönauer oder 'Frühling' erzählt wird. Ich bin regelrecht dankbar, wenn zwischendurch mal Bjarne Mädel einen tollen Film wie 'Geliefert' dreht. Mädel ist fast ein Solitär in diesem Genre - weil die 'Geschichten von nebenan' kaum noch Beachtung finden, außer in Form einer Soap." (Pastewka)

... ein totes Genre: "Beim Thema Comedy finde ich es schade, dass das Genre der Sitcom momentan so tot ist - und es nicht mal mehr Versuche der Sender gibt, irgendwie daran zu schrauben." (Welke)

... Schwächen der TV-Sender: "Mich nervt die Erwartbarkeit der Programmierung. Ich finde es ein wenig schade, dass sich speziell das öffentlich-rechtliche System seit 15 Jahren immer nur an den flüchtigen Zuschauer wendet. Was die Programmierung betrifft erkenne ich überhaupt keine Flexibilität mehr. Eine Sendung wie 'Wer stiehlt mir die Show?' würde beispielsweise bei ARD und ZDF nicht funktionieren, weil ein Zeitfenster zwischen 20.15 Uhr und 22.30 Uhr nicht frei wäre. Denn dort haben bereits viele andere Redaktionen Anspruch auf ihre jeweiligen Sendungen. Diese Erwartbarkeit erstreckt sich auf alle Tage: Man weiß, dass freitags ein Krimi kommt und sonntags ein Herzschmerz-Drama. Das ist mir alles zu vorhersehbar und das finde ich schade." (Pastewka)

Alle Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle TV DIGITAL frei.

Original-Content von: TV DIGITAL, übermittelt durch news aktuell