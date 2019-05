TV DIGITAL

Oliver Welke exklusiv in TV DIGITAL: "Ich kann mir vorstellen, mich in der Kommunalpolitik zu engagieren"

Sie bringt Politiker zum Schwitzen, wurde vielfach ausgezeichnet und feiert ihr zehnjähriges Jubiläum am 7. Juni um 23 Uhr mit einer 45-minütigen Ausgabe im ZDF: Die "heute-show" mit Oliver Welke hat allen Grund zu feiern!

"Am 7. Juni", so Oliver Welke im Exklusiv-Interview mit TV DIGITAL (EVT.: 17. Mai) "haben wir Markus Söder eingeladen. Das ist ein toller Gast, weil er zu den Politikern zählt, die uns die meiste Sendezeit geschenkt haben. Er ist einer der Top Ten. Außerdem bekommen wir in der Jubiläumsausgabe endlich mal 45 Minuten Sendezeit."

Doch könnte sich Welke auch selbst vorstellen, in die Politik zu gehen? Der 53-Jährige: "Im Moment wäre es für mich schwierig, mich parteipolitisch zu verorten. Aber sich parteilos zu engagieren oder zum Beispiel ich in der Kommunalpolitik kann ich mir vorstellen. Wenn man sich auf Parteitagen umschaut, sieht man das rein biologische Problem der Überalterung - übrigens eine der größten Bedrohungen für die repräsentative Demokratie. Da müsste man sich vielleicht einmischen, bevor man selbst zu alt ist."

Auf die Frage mit welchen Themen antwortet Welke: "Alles, was aus der aktuellen Klimapolitik folgt, ist spannend. Wir hätten da in vielen Bereichen gelinde gesagt noch Luft nach oben - wenn man sich etwa anguckt, wie der öffentliche Nahverkehr in anderen Ländern funktioniert und wie viel sauberer, schneller, verlässlicher und preiswerter er dort ist."

Außerdem verrät der Moderator seine Meinung über Greta Thunberg: "Es ist faszinierend, dass man mit 16 Jahren so viel bewegen kann, und ich finde es toll, dass Thunbergs Generation, die man ignoranterweise als 'unpolitisch' abgespeichert hatte, uns gerade das Gegenteil beweist. Außerdem macht es Spaß zuzugucken, wie die jungen Menschen in Talkshows die sogenannten Profipolitiker argumentativ ins Schwitzen bringen."

