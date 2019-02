Faktenkontor

Hamburger Berater-Gruppe erweitert das Portfolio für die öffentliche Hand

Das Faktenkontor startet mit Schwung in das Jahr 2019. Seit Anfang Februar verfügt die Hamburger Agenturgruppe über ein neues Büro in der Bundeshauptstadt und setzt damit ihren Wachstumskurs fort. Der Berliner Standort wird von Kerstin Degener (54) geleitet, die über eine langjährige Agenturerfahrung und ausgeprägte Expertise in der integrierten Kommunikation verfügt.

Die Assoziation Berlin und Politik ist in der Regel schnell geknüpft. Bei der Gründung des neuen Faktenkontor-Büros ist das aber nur ein Aspekt. "Die politische Kommunikation gehört seit Jahren zu unserem Leistungsangebot, das sich mit dem neuen Team an der Spree nun maßgeblich im Public-Bereich erweitert", betont Dr. Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors. "Mit Kerstin Degener haben wir als Leiterin eine gestandene Beraterin an Bord, die einen reichhaltigen Erfahrungsschatz in der Betreuung von Projekten für Bundesministerien, Bundesämter oder die Europäische Kommission aufweist."

Dies ist aber nicht der alleinige Fokus des Berliner Standorts, der bereits einen Kundenmix aus Unternehmen und öffentlicher Hand betreut. "Unser aktuelles Leistungsspektrum reicht von der großen Kommunikationskampagne bis hin zu Employer-Branding-Content auf Instagram. Selbstverständlich umfasst es die Konzeption und die Umsetzung im Full Service gleichermaßen", erklärt Kerstin Degener. Zu ihren letzten beruflichen Stationen gehörten die Agenturleitung der index Agentur GmbH sowie eine leitende Position bei der internationalen Agentur mc Group.

Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).

