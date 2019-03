PHOENIX

phoenix runde: 30 Jahre Mauerfall - Ist der Osten abgehängt? - Donnerstag, 14. März 2019, 22.15 Uhr

Abgehängt und vergessen - so sehen sich viele Menschen in den neuen Bundesländern. Studien zeigen, Ostdeutsche fühlen sich noch immer - durch alle Bildungsschichten hinweg - als Bürger zweiter Klasse. Nur wenige von ihnen besetzen Spitzenjobs in Politik und Wirtschaft. Karriere machen am ehesten noch ostdeutsche Frauen.

Welche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind geblieben? Braucht es eine Ostquote? Alexander Kähler diskutiert mit:

- Anke Domscheit-Berg, Mitglied des Bundestages für "Die Linke" - Kristina Dunz, Rheinische Post - Antje Hermenau, Politikberaterin - Ulrich Reitz, Kolumnist FOCUS Online

