CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Bundestag beschließt Änderung des Bundesjagdgesetzes: CSU-Fraktion begrüßt Meilenstein für wirksames Wolfsmanagement

München (ots)

Der Deutsche Bundestag hat die Aufnahme des Wolfes in das Bundesjagdgesetz beschlossen und damit die Grundlage für ein aktives Wolfsmanagement in Deutschland geschaffen. Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag begrüßt diesen Schritt ausdrücklich als längst überfälligen Sieg des Sachverstands über ideologische Verklärung. Nun soll der Bundesrat den Beschluss zügig bestätigen, damit Bayern und alle anderen Bundesländer noch in dieser Weidesaison von den neuen Regelungen Gebrauch machen können.

Petra Högl, agrarpolitische Sprecherin der CSU-Fraktion, zeigt sich erleichtert: "Dieser Beschluss ist ein wichtiges Signal an unsere Weidetierhalter, Almbauern und Schäfer, die seit Jahren unter dem wachsenden Druck durch den Wolf leiden. Artenschutz funktioniert nur, wenn er von den Menschen akzeptiert wird - und dafür brauchen wir ein Wolfsmanagement, das die Weidetierhaltung wirksam schützt. Wer unsere Almen und Kulturlandschaft erhalten will, muss auch die wirtschaftliche Grundlage der Menschen schützen, die sie jeden Tag bewirtschaften."

Alexander Flierl, umweltpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, betont die rechtliche Tragweite des Beschlusses: "Mit der Aufnahme des Wolfs in das Bundesjagdgesetz verlassen wir endlich den Bereich der Symbolpolitik und schaffen eine rechtlich tragfähige Grundlage für ein wirksames Wolfsmanagement. Entscheidend ist jetzt, dass Konflikte schnell und pragmatisch gelöst werden können - insbesondere dort, wo Weidetiere betroffen sind. Gerade im alpinen Raum stoßen klassische Herdenschutzmaßnahmen an klare Grenzen. Deshalb braucht es praktikable Möglichkeiten zum Eingreifen. Klar ist aber auch: Es geht nicht um die Ausrottung des Wolfs, sondern um ein verantwortungsvolles Management, das den Artenschutz mit dem Schutz der Kulturlandschaft in Einklang bringt. Bayern wird diesen Weg konsequent weitergehen: Mit der geplanten Anpassung des Bayerischen Jagdgesetzes, schaffen wir auch auf Landesebene die Voraussetzungen für ein praxisnahes und rechtssicheres Wolfsmanagement."

