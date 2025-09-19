CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Grünes Licht für das Biomassepaket: CSU-Fraktion befürwortet EU-Entscheidung und betont die Verlässlichkeit für Bayerns Land- und Energiewirtschaft

München (ots)

Eine zentrale Weichenstellung für Bayerns Landwirtschaft und Energiewende: Die Europäische Union hat das sogenannte Biomassepaket genehmigt. Damit können Biogasanlagen-Betreiberinnen und -Betreiber endlich wieder auf eine verlässliche Perspektive bauen. Mit einer Gesamtleistung von über 1.400 Megawatt leisten die bayerischen Biogasanlagen einen unverzichtbaren Beitrag zur Energiewende. Mit der Genehmigung kann die Bundesregierung nun die geplanten Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) umsetzen. Kernstück des Biomassepakets ist ein deutlich erweitertes Ausschreibungsvolumen für Biogas. Das erhöht die Chancen erheblich, dass bestehende Anlagen weiter betrieben werden können - eine entscheidende Nachricht, da in den kommenden zwei Jahren für rund ein Drittel der bayerischen Biogasanlagen die bisherige Förderung ausläuft.

Petra Högl, landwirtschaftspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion erklärt:"Mit dem Biomassepaket schaffen wir die dringend notwendige Planungssicherheit für unsere Bäuerinnen und Bauern. Biogasanlagen sichern Einkommen, erhalten Arbeitsplätze und tragen wesentlich zur regionalen Wertschöpfung bei. Deshalb ist es so wichtig, dass die EU nun endlich den Weg freigemacht hat."

Kerstin Schreyer, wirtschaftspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion, betont:"Biogas ist für Bayern ein doppelter Gewinn: Wir stärken die regionale Energieversorgung und treiben gleichzeitig den Klimaschutz voran. Mit der EU-Entscheidung schaffen wir die Grundlage dafür, dass diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden kann. Das ist nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Wirtschaft im gesamten Freistaat ein starkes Signal."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell