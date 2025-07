CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Bayern ist und bleibt Industrie- und Gründerland: CSU-Fraktion will bayerische Unternehmen stärken

München (ots)

Bayern ist ein starker und wettbewerbsfähiger Industriestandort - und soll das auch in Zukunft bleiben. Das betonte Staatssekretär Tobias Gotthardt heute im Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung, wo er aktuelle Zahlen zur Lage der bayerischen Industrie präsentierte. Die CSU-Landtagsfraktion sieht sich in ihrem Kurs bestätigt, die Standortbedingungen in Bayern weiter zu verbessern und insbesondere den Mittelstand sowie Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Die CSU-Fraktion wird sich daher weiterhin konsequent für attraktive Standortbedingungen und einen unternehmensfreundlichen Kurs einsetzen.

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CSU-Landtagsfraktion und stellvertretende Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag Kerstin Schreyer unterstrich in der Sitzung die Bedeutung von verlässlichen Rahmenbedingungen und kluger Wirtschaftspolitik: "Bayern ist und bleibt ein starkes Industrieland. Damit das so bleibt, müssen wir gezielt in Zukunftstechnologien investieren, unsere bayerischen Unternehmen vernetzen und sie im internationalen Wettbewerb unterstützen. Nur so bleibt Bayern auch Gründerland Nummer eins! Wir müssen gleichzeitig entschieden gegen Überregulierung aus Brüssel vorgehen - insbesondere im Chemiebereich, wie bei den aktuellen PFAS-Plänen. Hier stehen Arbeitsplätze und Innovationskraft auf dem Spiel."

Ein besonderer Fokus müsse laut Schreyer auf den Ausbau des autonomen Fahrens gelegt werden - eine Schlüsseltechnologie, bei der Bayern weiterhin Vorreiter sein solle. Dafür brauche es gezielte Investitionen und politische Rahmenbedingungen, die insbesondere bayerischen Unternehmen zugutekommen. "Wenn wir über Zukunft sprechen, dann reden wir über Innovation, Unternehmertum und technologischen Fortschritt - und genau das findet hier bei uns in Bayern statt. Aber wir dürfen uns nicht auf Erfolgen ausruhen. Wir müssen unsere Stärken ausbauen, international für unseren Wirtschaftsstandort werben und Gründungen aktiv fördern."

