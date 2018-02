Dr. Florian Herrmann und Berthold Rüth: Glückwunsch an alle Teilnehmer der Olympischen Winterspiele - Erfolg der bayerischen Athleten kommt nicht von ungefähr

1 weiterer Medieninhalt

Dr. Florian Herrmann, Vorsitzender des Ausschusses Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport des Bayerischen Landtags

München (ots) - "Wir gratulieren allen Teilnehmern der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang und freuen uns natürlich besonders über die vielen Erfolge bayerischer Athleten", so Dr. Florian Herrmann, Vorsitzender des Ausschusses Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport des Bayerischen Landtags, und Berthold Rüth, sportpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, zum heutigen Ende der Winterspiele. Die Erfolge bayerischer Olympioniken kommen für beide nicht von ungefähr.

"Eine Medaille bei Olympischen Spielen ist der Lohn jahrelanger harter Arbeit der Athleten und ihrer Trainer. Der auffallend hohe Anteil erfolgreicher Teilnehmer aus Bayern zeigt dabei deutlich, dass die Sportförderung im Freistaat hervorragend funktioniert", stellt Herrmann fest.

Rüth freut sich, dass die Förderung des Spitzensports in Bayern auch von den Funktionären anerkannt wird: "Das Nachwuchsleistungssportkonzept des Deutschen Olympischen Sportbundes wird von uns hervorragend unterstützt. Dazu gehören Trainerstellen, die Regionalzentren des Olympiastützpunktes Bayern und auch unsere Eliteschulen für den Leistungssport in Berchtesgaden und Oberstdorf. Seit 2013 haben wir die Sportfördermittel um 25 Prozent erhöht. Der Olympiastützpunkt Bayern hat also optimale Rahmenbedingen."

Auch in Zukunft wird die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag Breiten-und Spitzensport weiter unterstützen. "Die Erhöhung der Vereinspauschale, die Förderung des Behindertensports und auch Schulsportwettbewerbe sind uns sehr wichtig und Grundlage für die Erfolge der kommenden Jahre", so Rüth. "Im Rahmen unserer Initiativen zum Nachtragshaushalt 2018 erhöhen wir als CSU-Fraktion die Mittel für den Sport um insgesamt um 1,2 Millionen Euro." Dazu kommen im Jahr 2018 Investitionen in die Sportförderung des Freistaats Bayern in Höhe von mehr als 63 Millionen Euro.

"In den vergangenen Jahren konnten wir den Nachwuchsleistungssports in Bayern auf solide Füße stellen und sehr gute Rahmenbedingen schaffen. Das hat sicher einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass sich unsere bayerischen Nachwuchsleistungssportler zu Spitzensportlern entwickeln konnten und uns bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mit ihren Erfolgen mitgerissen haben", so Herrmann und Rüth abschließend.

