Mobil Krankenkasse erweitert digitales Gesundheitsangebot / FEMNA Care jetzt auch für Frauen mit Wechseljahresbeschwerden

Die Mobil Krankenkasse übernimmt ab sofort die Kosten für das digitale Gesundheitsprogramm FEMNA Care auch für Frauen mit Wechseljahresbeschwerden. Damit erweitert die Krankenkasse ihr Leistungsportfolio im Bereich Frauengesundheit gezielt um eine relevante Lebensphase, die in der Versorgung bisher oft zu kurz kam.

Frauen vor, in oder nach den Wechseljahren können nun auf ein individuell zugeschnittenes, ganzheitliches digitales Programm mit begleitenden Tele-Coachings zurückgreifen. Mit der Aufnahme dieser neuen Indikation reagiert die Mobil Krankenkasse auf eine steigende Nachfrage und eine bestehende Versorgungslücke im Bereich der Frauengesundheit. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen oder Zyklusstörungen sind typische Symptome dieser hormonellen Umstellungsphase, die häufig mit einem hohen Leidensdruck und Informationsdefizit verbunden sind.

FEMNA Care: Digital. Persönlich. Wissenschaftlich fundiert.

"Mit FEMNA Care bieten wir unseren Versicherten eine moderne, leicht zugängliche und wissenschaftlich fundierte Unterstützung in einer Lebensphase, die bisher oft unterschätzt wurde. Unser Ziel ist es, Frauen frühzeitig Orientierung, Wissen und persönliche Begleitung zu bieten, bevor Beschwerden chronisch werden oder unnötige Folgeerkrankungen entstehen", sagt Anja Hebbelmann, Referentin für Versorgungsinnovationen bei der Mobil Krankenkasse.

Das Angebot im Überblick

FEMNA Care ist ein voll erstattungsfähiges digitales Schulungs- und Trainingsprogramm für Frauen mit Zyklus- und Wechseljahresbeschwerden. Die Anwendung richtet sich an Patientinnen mit Verdacht oder bereits diagnostizierten Beschwerden wie:

Wechseljahresbeschwerden bei Frauen ab 35 Jahren

schmerzhafte Regelblutung

Prämenstruelles Syndrom

weitere gynäkologische Zyklus- und Hormonerkrankungen wie Endometriose und PCOS

Das Programm läuft über sechs Monate und kombiniert medizinisches Wissen mit persönlicher Beratung. Enthalten sind u. a.:

Video-Lektionen und Fachartikel zur hormonellen Umstellung und Behandlungsmöglichkeiten

zur hormonellen Umstellung und Behandlungsmöglichkeiten Drei individuelle 1:1-Tele-Coachings mit krankheitsbildgeschulten FEMNA-Beraterinnen

mit krankheitsbildgeschulten FEMNA-Beraterinnen Teilnahme an Online-Masterclasses mit medizinischen Expertinnen und Experten

mit medizinischen Expertinnen und Experten Nutzung eines Health Navigators zur Symptomdokumentation und Verlaufskontrolle

zur Symptomdokumentation und Verlaufskontrolle Moderierte Circle-Treffen mit anderen Betroffenen für einen Austausch und mentale Unterstützung

mit anderen Betroffenen für einen Austausch und mentale Unterstützung Chat-Support mit direktem Zugang zum medizinischen Team

Mehr Lebensqualität durch bessere Versorgung

Mit dem neuen Angebot soll eine frühzeitige und bedürfnisorientierte Versorgung erreicht werden, um die Versorgungsqualität für Frauen mit hormonellen Beschwerden zu verbessern. Gleichzeitig fördert es die Gesundheitskompetenz und Eigenverantwortung der Versicherten.

"Durch die persönlichen Gespräche mit unseren Versicherten wissen wir, dass betroffene Frauen sich in dieser verunsichernden Phase ein Werkzeug wünschen, das sie aufklärt, stärkt und begleitet. FEMNA Care vereint moderne Telemedizin mit echter Nähe - genau das, was diese Versicherten brauchen", betont Romina Nachtigall, Teamleiterin des Referats Kundenservice bei der Mobil Krankenkasse.

Die Mobil Krankenkasse auf einen Blick:

Die seit 1952 bestehende Mobil Krankenkasse gehört zu den Top 20 der größten Krankenkassen im System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Mit einem umfassenden Service- und Leistungsangebot unterstützt sie ihre Versicherten dabei, nachhaltig gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Eine persönliche Beratung erhalten Versicherte in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen finden Sie unter mobil-krankenkasse.de.

