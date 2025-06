Mobil Krankenkasse

Erweiterte Leistungen

Gro Health-App: Neuer Selektivvertrag stärkt niedrigschwelliges Behandlungsangebot für Adipositas-Patienten

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mit einem neuen Selektivvertrag ermöglicht die Mobil Krankenkasse ihren Versicherten einen verbesserten Zugang zum digitalen Adipositas-Programm "Gro Health". Das Versorgungsangebot bietet den Vorteil einer direkten Teilnahme am Programm, einer 12-monatigen Versorgung und eines Einführungsgesprächs in die App. Letzteres soll den Teilnehmenden den Einstieg erleichtern und den nachhaltigen Erfolg sichern. Damit wird ein bestehendes Versorgungsangebot auf eine neue vertragliche Grundlage gestellt und um erweiterte Leistungen und individuelle Betreuung ergänzt.

Adipositas betrifft in Deutschland inzwischen fast ein Fünftel der erwachsenen Bevölkerung und führt häufig zu Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen. Effektive Präventions- und Behandlungsangebote für Menschen mit Adipositas sind daher unerlässlich. Das Programm Gro Health, bereitgestellt durch die DDM Deutschland GmbH, basiert auf einem ganzheitlichen, multimodalen Konzept und umfasst die Bausteine Bewegung, Ernährung, Schlaf und mentales Wohlbefinden. In individualisierten Modulen - bestehend aus Lektionen, alltagsrelevanten Übungen und vertiefenden Wissensartikeln - werden Teilnehmende schrittweise zu nachhaltigen Verhaltensänderungen angeleitet. Die App passt sich dabei aktiv an die persönlichen Bedürfnisse und Ziele jedes Teilnehmenden an. Zusätzlich besteht der direkte Zugang zu einer moderierten Community, in der ein Austausch mit anderen Teilnehmenden möglich ist, um sich gegenseitig zu motivieren.

Nachhaltige Gewichtsreduktion

Nach der Anmeldung zum digitalen Adipositas-Programm haben Versicherte die Möglichkeit, an einem einführenden Onboarding-Call teilzunehmen. In diesem Telefonat werden persönliche Ziele festgelegt, die App-Funktionen erläutert und maßgeschneiderte Empfehlungen gegeben. Gleichzeitig können alle offenen Fragen geklärt und die Motivation für eine regelmäßige Nutzung gestärkt werden. Dieser einmalige Einführungstermin soll den optimalen Start in das Programm sicherstellen und die nachhaltige Anwendung der App fördern.

"Mit 'Gro Health' bieten wir unseren Versicherten eine wissenschaftlich fundierte digitale Begleitung, die sich flexibel in ihren Alltag integrieren lässt", erklärt Anja Hebbelmann, Referentin Versorgungsinnovationen bei der Mobil Krankenkasse. "Der multimodale und personalisierte Ansatz, der unterstützende Onboarding-Call und die zwölfmonatige Betreuung sind entscheidende Faktoren für einen langfristigen Erfolg".

Das Programm richtet sich an alle Versicherten ab 18 Jahren mit einem Body-Mass-Index (BMI) zwischen 30 und 40. Weitere Informationen finden Interessierte hier.

Die Mobil Krankenkasse auf einen Blick:

Die seit 1952 bestehende Mobil Krankenkasse gehört zu den Top 20 der größten Krankenkassen im System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Mit einem umfassenden Service- und Leistungsangebot unterstützt sie ihre Versicherten dabei, nachhaltig gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Eine persönliche Beratung erhalten Versicherte in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen finden Sie unter mobil-krankenkasse.de.

Original-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell