Huawei führt das Xinghe Intelligent Network ein, um ein digitales und intelligentes Europa voranzutreiben

Am 30. September 2024 fand die europäische Etappe des Huawei Network Summit 2024 unter dem Motto „Xinghe Intelligent Network, Amplify Industrial Intelligence" (Intelligentes Netzwerk Xinghe, industrielle Intelligenz verstärken) erfolgreich in München statt. Auf dieser Veranstaltung kündigte Steven Zhao, Vizepräsident der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei, mehr als 20 brandneue Xinghe Intelligent Network-Angebote an, um die digitale und intelligente Entwicklung Europas voranzutreiben.

Viele europäische Länder streben aktiv eine intelligente Zukunft an. So kündigte Deutschland 2017 seine Strategie für künstliche Intelligenz an und versprach bis 2025 Investitionen in Höhe von mindestens 1,6 Milliarden Euro. Frankreich hat seine nationale Strategie im Jahr 2021 aktualisiert und plant, im Rahmen von France 2030 rund 2,5 Milliarden Euro in die Intelligenz zu investieren.

Um mit der Net5.5G-Ära Schritt zu halten, hat Huawei das Xinghe Intelligent Network auf den Markt gebracht, das die Entwicklung der Datenkommunikationsbranche kontinuierlich anführt.

Zu den wichtigsten Angeboten gehören Xinghe Intelligent Fabric, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe Intelligent Campus und Xinghe Intelligent Network Security.

Xinghe Intelligent Fabric : Durch den Einsatz intelligenter Technologie und einer einzigartigen Analyse-Engine für Sicherheitsrichtlinien kann Xinghe Intelligent Fabric innerhalb von Minuten 100.000 Sicherheitsrichtlinien durchforsten und Service-Tickets am aktuellen Tag schließen. Darüber hinaus werden Algorithmen eingesetzt, um die Qualität der Anwendungserfahrung zu modellieren, proaktiv eine sich verschlechternde Anwendungserfahrung zu erkennen und Fehler innerhalb von Minuten einzugrenzen. Darüber hinaus ermöglicht die einzigartige iReliable-Technologie von Huawei superschnelle Umschaltvorgänge auf drei Ebenen (Verbindungs-, Geräte- und Netzwerkebene) und gewährleistet so stets verfügbare Dienste.

Darüber hinaus kündigte Huawei Data Communication weitere professionelle und intelligente Dienste für globale kommerzielle Märkte an, nachdem in der ersten Hälfte des Jahres 2024 acht branchenspezifische Lösungen veröffentlicht wurden. Xing Nav Mate von Huawei bietet beispielsweise rund um die Uhr Funktionen, die denen des Huawei Certified ICT Expert (HCIE) ähneln, und hilft durch einfache Interaktionen bei der Netzwerkplanung, -konfiguration und -optimierung.

Für globale Vertriebsmärkte hat Huawei Data Communication intelligentere Funktionen in die Cloud-basierte Huawei eKit SME Network-Plattform integriert, um während des gesamten Lebenszyklus eine Reihe intelligenter Dienste kostenlos bereitzustellen. Insbesondere wurden die Benutzeroberflächen (User Interfaces, UI) auf V2.0 aktualisiert, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und KMU den Weg zur Intelligenz zu erleichtern.

Die Welt befindet sich jetzt in einer kritischen Phase des Übergangs von der Digitalisierung zur Intelligenz. Als Antwort darauf wird Huawei sein Xinghe Intelligent Network-Angebot weiter ausbauen und zur nächsten Generation weiterentwickeln, um alle Branchen auf dem Weg in das intelligente Zeitalter zu unterstützen.

