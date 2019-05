Arbeitgeberverband HessenChemie

Chemie-Sozialpartner in Hessen sagen #JazuEuropa

Wiesbaden (ots)

Die hessischen Chemie-Sozialpartner, der Arbeitgeberverband HessenChemie und die IG BCE Hessen-Thüringen, haben sich auf einen gemeinsamen Wahlaufruf zur Europawahl verständigt, der die Bedeutung Europas für die chemisch-pharmazeutische Industrie und ihre Beschäftigten ausdrückt.

Anlässlich der Europawahl am 26. Mai 2019 haben die Chemie-Sozialpartner erstmalig einen gemeinsamen Wahlaufruf veröffentlicht, um die politischen, ökonomischen und sozialen Vorteile eines geeinten Europas für die Beschäftigten und die Unternehmen der chemisch-pharmazeutischen und kunststoffverarbeitenden Industrie herauszustellen. So gehen beispielsweise die Hälfte der Exportgüter der Chemie- und Pharmabranche in das europäische Ausland. Der Wahlaufruf wurde von Prof. Dr. Heinz-Walter Große, Vorstandsvorsitzender HessenChemie und Volker Weber, Vorsitzender des Landesbezirksvorstandes der IG BCE Hessen-Thüringen, unterzeichnet.

"Angesichts des zunehmenden anti-europäischen gesellschaftlichen Klimas in einigen EU-Mitgliedstaaten sehen wir die Notwendigkeit, auch in Deutschland an die zentrale Bedeutung eines geeinten Europas für Frieden, Freiheit und Wohlstand zu erinnern", betont Weber. "Um wirtschaftlichen Erfolg und Beschäftigung weiterhin zu sichern, werben wir als Sozialpartner für die europäische Idee und rufen deshalb zur Beteiligung an der Europawahl auf. Stabilität in Europa ist für uns nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch von größter Bedeutung", so Große.

Der exakte Wortlaut des Wahlaufrufs ist nachfolgend zu finden. _____________________________________________________________________ Hintergrundinformation: Die Chemie-Sozialpartner sind die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Hessen-Thüringen (IG BCE) und der Arbeitgeberverband Chemie und verwandte Industrien für das Land Hessen e.V. (HessenChemie). Im Arbeitgeberverband HessenChemie sind 310 Mitgliedsunternehmen mit 105.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen und kunststoffverarbeitenden Industrie sowie einiger industrienaher Serviceunternehmen zusammengeschlossen. Die IG BCE Hessen-Thüringen betreut derzeit rund 81.000 Mitglieder unter anderem aus den Bereichen Chemie, Kautschuk, Papier und Glas.

Gemeinsamer Wahlaufruf der Chemie-Sozialpartner in Hessen

Am 26. Mai 2019 entscheiden die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl zum Europäischen Parlament über Frieden, Freiheit und Wohlstand.

Europa ist unsere Zukunft. Die Chemie-Sozialpartner in Hessen bekennen sich deshalb zur Europäischen Union. Die EU ist eine Erfolgsgeschichte - für ihre Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für die Wirtschaft. Wir sehen dieses Projekt gefährdet, wenn die Europagegner im EU-Parlament weiter an Einfluss gewinnen.Unser Wohlstand und unsere Arbeitsplätze hängen von einem handlungsfähigen Europa ab.

In der EU genießen wir seit über sieben Jahrzehnten ununterbrochen Frieden und Freiheit. Das schafft verlässliche Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung und damit für ein sozial starkes Europa.

Die Exportquote der chemisch-pharmazeutischen Industrie liegt bei rund 70 Prozent.Die Hälfte der Güter geht in den europäischen Binnenmarkt. Unseren Wohlstand und unsere Zukunftschancen in einem globalen Wettbewerb sichern wir nur mit einem starken Europa, das die großen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam löst.

Wir wollen ein Europa mit Chancen für alle. In unserer Branche arbeiten Menschen aus vielen Nationen erfolgreich und kollegial zusammen. Es ist uns wichtig, dass EU-Bürger in den Mitgliedstaaten frei reisen, sich niederlassen und arbeiten können. Dies ist eine wichtige Idee des geeinten Europas und auch eine Voraussetzung für die Fachkräftesicherung in unserem Land.

Aber nicht jede Aufgabe in Europa ist auch eine Aufgabe für Europa. Wir wollen ein Europa, das weniger bürokratisch ist, die Subsidiarität anerkennt und die Tarifautonomie stärkt.

Damit Frieden, Freiheit und Wohlstand gesichert werden können, brauchen wir ein europafreundliches und handlungsfähiges Parlament.

Wir rufen daher als Sozialpartner dazu auf, zur Wahl zu gehen. Wir setzen uns für alle politischen Kräfte ein, welche die europäische Integration unterstützen.

Prof. Dr. Heinz-Walter Große

Vorstandsvorsitzender Arbeitgeberverband Chemie und verwandte Industrien für das Land Hessen e.V.

Volker Weber

Vorsitzender des Landesbezirksvorstandes der IG BCE Hessen-Thüringen _____________________________________________________________________

