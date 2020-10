SGS Germany GmbH

SGS Institut Fresenius bietet COVID-19-Tests für Unternehmen in Deutschland und Österreich an

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht überwunden, da steht mit Winterbeginn die neue Grippesaison bevor. Die Unsicherheit in der Bevölkerung und bei Unternehmen ist groß: In Zeiten von Corona können normale Erkältungssymptome wie Husten und Schnupfen Mitarbeiter schnell in Sorge versetzen. Um diesem Szenario in Unternehmen vorzubeugen und zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz beizutragen, bietet das SGS Institut Fresenius Corona-Tests für Firmen an, die ihre Mitarbeiter auf das Coronavirus "SARS-CoV-2" testen lassen möchten.

COVID-19: Rundum-Service für Unternehmen

Das dafür eingesetzte PCR-Verfahren gilt als Gold-Standard für den Nachweis von COVID-19 und wird vom Robert Koch-Institut (RKI) empfohlen. SGS Institut Fresenius stellt Unternehmen hierfür geeignete Probennahme-Kits für Rachen- und Nasentupferabstriche zur Verfügung, die durch einen Betriebsarzt oder anderes vergleichbar medizinisch geschultes Personal durchgeführt werden können. Nachdem die Proben im Labor eingetroffen sind, begleitet ein Netzwerk von Fachärzten, Molekularbiologen und Toxikologen die Tests und ermittelt die Ergebnisse. Die Befunde werden anschließend je nach Kundenwunsch direkt an den getesteten Mitarbeiter oder den Betriebsarzt übermittelt - und zwar digital und in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Laboreingang der Proben.

"Mit unserem neuen Rundum-Service unterstützen wir Unternehmen, ihren Arbeitsbetrieb trotz Pandemie mit größtmöglicher Sicherheit am Laufen zu halten", erklärt Dr. Sheida Hönlinger, Direktorin für Life Science beim SGS Institut Fresenius. Bei Mitarbeitern steigt so das Vertrauen in ihren Arbeitgeber; Unternehmen haben Planungssicherheit.

Bis zu 5.000 Corona-Tests täglich

In Zusammenarbeit mit erfahrenen und akkreditierten Partnerlaboren aus Deutschland und Österreich können in beiden Ländern täglich bis zu 5.000 Tests durchgeführt werden. Die Labore in Deutschland besitzen die Genehmigung zur Prüfung von Krankheitserregern gemäß den Abschnitten §§ 44 ff. des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und Biomaterialien in Übereinstimmung mit § 16 der Biostoffverordnung. Sie arbeiten gemäß den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des RKI. In Österreich sind die Labore nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Der Rundum-Service ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.institut-fresenius.de/covid-19-tests

Über SGS

Die SGS-Gruppe ist das weltweit führende Unternehmen beim Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren. 1878 gegründet, setzt die SGS mit Hauptsitz in Genf mit rund 90.000 Mitarbeitern und einem internationalen Netzwerk von über 2.600 Niederlassungen und Laboratorien global anerkannte Maßstäbe für mehr Sicherheit, Effizienz und Qualität.

In Deutschland ist die SGS-Gruppe seit 1920 aktiv und bundesweit mit rund 3.400 Mitarbeitern an 40 Standorten präsent. Zu ihr gehören auch die die SGS-TÜV Saar GmbH und SGS Institut Fresenius GmbH. Infos zum Unternehmen unter: www.sgsgroup.de

Über das SGS Institut Fresenius

Das SGS Institut Fresenius gehört zu den führenden Anbietern für nicht-medizinische Laboranalytik in Europa. Unsere Kompetenz zeigt sich in mehr als 180 Zertifizierungen, Akkreditierungen und Zulassungen sowie in 155 Jahren Erfahrung im Analytikbereich. Das SGS Institut Fresenius versteht sich mit seiner analytischen, rechtlichen und beratenden Qualitätssicherungskompetenz als Problemlöser und Ratgeber in der Produktentwicklung, -herstellung und -verarbeitung. Infos zum Unternehmen unter: www.institut-fresenius.de.

Pressekontakt:

SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KG

Thorsten Vespermann

Pressesprecher

Rödingsmarkt 16

D-20459 Hamburg



Phone: +49 40 30101 - 298

E-Mail: de.presse@sgs.com

www.sgsgroup.de/presse

Original-Content von: SGS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell