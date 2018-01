planet c nimmt Change Communication in den Fokus und schafft neue Position

Hanna Holzberg, Redaktionsleiterin Change Communication planet c Achim Meissner/planet c frei zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit planet c Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53784 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter... mehr Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - planet c, der Experte für Corporate Content mit Hauptsitz in Hamburg, schärft weiter sein Profil: Mit dem neu entstandenen Geschäftsbereich Change Communication führt das Tochterunternehmen der Handelsblatt Media Group 2018 seinen Wachstumskurs fort.

Ziel der neuen Business-Unit ist es, neben dem Content-Kerngeschäft zukunftsträchtige Technologien und Medienformate im Bereich Mitarbeiterkommunikation zu entwickeln und gemeinsam mit Kunden zu erproben. Neben der Konzeption und Implementierung von Lösungen für die Interne Kommunikation liegen weitere Schwerpunkte im Consulting und der Strategieentwicklung. Damit bietet der Spezialist für journalistische Unternehmensmedien seinen Auftraggebern eine kontinuierliche Betreuung aus einer Hand. "Es ist uns sehr wichtig, unsere Kunden eng zu begleiten, um ihre individuelle Situation zu verstehen. Nur so können wir gemeinsam die beste Lösung für aktuelle und kommende Herausforderungen entwickeln", sagt Andrea Wasmuth, Vorsitzende der Geschäftsführung.

Die Tochter der Handelsblatt Media Group mit Standorten in Hamburg, Düsseldorf und Berlin betreut in der Internen Kommunikation bereits seit Langem namhafte Kunden wie "Deutschlands beliebteste Bank" ING-DiBa, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte oder das Biotechnologieunternehmen QIAGEN. Mit dem weiteren Ausbau der Unit Change Communication soll auch der Kundenstamm weiter wachsen. Dafür soll unter anderem Hanna Holzberg sorgen. Die 31-Jährige verantwortet das Gebiet Mitarbeiterkommunikation seit dem 1.10.2017 auf der neu geschaffenen Position als Redaktionsleiterin Change bei planet c.

Hanna Holzberg gehört bereits seit 2014 als erfahrene Redakteurin zum Team und war in Hamburg zuletzt vornehmlich für die Weiterentwicklung von Kunden und New Business zuständig. "Die Interne Kommunikation ist ein wichtiger Baustein jeder Unternehmensstrategie. Und ihre Bedeutung wächst weiter rasant im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und demografischem Wandel", sagt Holzberg. Die Anforderungen an die Kommunikationsverantwortlichen in den Unternehmen würden zunehmend komplexer. "Dementsprechend hoch ist der Beratungsbedarf und schließlich auch der Nutzen von exzellentem Content, der, smart vernetzt, nicht nur den Informationsbedarf der Mitarbeiter deckt, sondern auch ihr Engagement und die Kollaboration fördert", ergänzt sie.

