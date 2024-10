"Berliner Morgenpost": Es kann nur besser werden - Kommentar von Thorsten Keller über den Moderator und Musik-Enthusiasten Stefan Raab als möglichen ESC-Retter

Berlin (ots) - Die Hinrichtung von Jamshid Sharmahd durch das iranische Regime macht fassungslos. Der Deutsch-Iraner wurde in Teheran geboren, wuchs in Deutschland auf und lebte zuletzt in den USA. Auf mysteriöse Weise war er bei einer Zwischenlandung in Dubai in den Iran verschleppt worden. Dort wurde er in einem ...

mehr