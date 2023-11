Elyas und Claire

Elyas und Claire: Wie das Mentalmagier-Duo aus Frankfurt ganz Deutschland begeistert

Wer eine Firmenfeier oder eine Hochzeit organisiert, kennt das Problem: Es muss ein Unterhaltungsprogramm geben, das für gute Stimmung sorgt und unvergessliche Momente schafft. Elyas und Claire haben sich als Mentalmagier-Duo auf Firmenevents und Hochzeiten spezialisiert. Die beiden verbinden moderne Zauberkunst und übersinnliche Elemente. Wir haben uns bei ihnen erkundigt, was die Zuschauer bei ihren Shows erwartet.

Kaninchen aus dem Zylinderhut zaubern, den Zauberstab zum Blumenstrauß verwandeln oder den Partner verschwinden lassen: Derlei Tricks sind bekannt, wenn viele Menschen an Zauberkünstler denken. Zahlreiche Klischees tragen allerdings auch dazu bei, dass die Branche ein wenig belächelt wird - und dafür gibt es einen einfachen Grund. "Unter dem Begriff Zauberkunst wird heute leider manches angeboten, das belanglos und austauschbar erscheint", sagen Elyas und Claire, die gemeinsam als Mentalmagier-Duo auftreten. "Viele erlernen nur die Tricks und führen sie einfach stumpf vor, sodass die wahre Kunst in den Hintergrund gerät."

"Dabei verspricht moderne Zauberkunst heute weit mehr", so die Mentalmagier weiter. "Moderne Unterhaltung ist in erster Linie Kommunikation und Nähe zum Publikum. Es geht darum, die Menschen auf erstaunliche Weise miteinander in Kontakt zu bringen und zu entertainen. Die Magie eignet sich dafür ausgezeichnet, weil sie Emotionen wie Erstaunen und Freude auslöst." Elyas und Claire präsentieren unter dem Namen "The Sixth Sense" individuelle Shows für Firmenfeiern, Kundenevents und Hochzeiten. Diese Darbietung haben sie selbst entwickelt und ist deutschlandweit einzigartig. Sie können sich dabei von Tisch zu Tisch bewegen oder ein Bühnenprogramm aufführen, wobei sie die gesamte Technik mitbringen und selbstständig aufbauen. Hierzu wird auch nicht viel Platz benötigt. Der Ablauf der Show wird im Vorfeld genau besprochen, sodass ein einmaliges Ereignis entsteht, bei dem persönliche Elemente wie Produkte, Themen oder Bilder eingebracht werden können. Die Qualität und Exklusivität der beiden Mentalmagier wurde außerdem durch zahlreiche Preise bestätigt - darüber hinaus wurden Elyas und Claire für ihre Künste sogar als "Meister der Magie" in die Hall of Magic aufgenommen.

The Sixth Sense: Magie mit persönlicher Note

Eine weibliche Magierin ist in der Branche nicht unbedingt gängig. Dass Elyas und Claire mit ihrer einzigartigen Kombination eines Mentalmagier-Duos gemeinsam auftreten, bringt daher frischen Wind und positive Akzente in die Zauberkünstler-Szene. Die beiden sprengen aber auch den Rahmen, wenn es sich um die Art und Weise ihres Auftritts dreht. "Unsere Darbietung ist sehr interaktiv und ermöglicht es jedem, ein Teil der Show zu werden", erklärt Elyas. "Dies ist für die meisten Menschen ein unglaubliches Gefühl. Unsere Funktion besteht auch darin, der Eisbrecher des Events zu sein. Auf Firmenfeiern oder Produktvorstellungen geht es in der Regel ein wenig steif zu, weil die Menschen nicht sicher sind, wie sie sich verhalten sollen. Zudem kommt es beinahe immer zu Gruppenbildungen. Wir lösen diese Gruppen auf, sorgen für die nötige Lockerheit und schaffen atemberaubende Momente."

"Das gilt übrigens nicht allein für Firmenevents", ergänzt Claire. "Auch bei Hochzeiten kommen oft unterschiedliche Kreise zusammen, die vorher sehr wenig Kontakt untereinander hatten. Ich erinnere mich an eine Hochzeitsfeier, bei der wir als ganz normale Gäste aufgetreten sind. Das funktionierte wunderbar, weil plötzlich magische Dinge passierten und niemand wusste, was los war. Es wurde bis heute nicht aufgelöst, dass wir Magier waren, diesen Tag werden die Gäste so einfach nicht mehr vergessen."

Wie die Zusammenarbeit mit Elyas und Claire abläuft

Nachdem das Mentalmagier-Duo eine Anfrage erhalten hat, wird zunächst der Wunschtermin auf seine Verfügbarkeit geprüft, bevor im Anschluss alle relevanten Fakten für die Planung des Events besprochen werden. "Der Kunde erzählt uns, was ihm wichtig ist und lässt sich anschließend von uns beraten", erzählt Elyas. "So stellen wir gemeinsam ein Programm auf, das alle Anwesenden begeistert und die Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis werden lässt."

Elyas und Claire über ihren Weg zur Magie

Elyas kam schon als Kind mit der Zauberei in Kontakt, weil er seiner Mutter bei ihren finanziellen Problemen helfen wollte, mit der Hoffnung, dass ein Zauberkasten die Lösung sein könnte. Seine berufliche Laufbahn startete jedoch zunächst einmal bei der Polizei. Der Zauberkunst blieb er trotzdem immer treu und er ließ sich vom Europameister des Fachs über viele Jahre ausbilden. Irgendwann merkte Elyas schließlich, dass seine Leidenschaft seinen Lebensunterhalt verdiente. Claire lernte ihn bei einem seiner Auftritte kennen - und mit Sicherheit war Magie im Spiel. Als Mentalmagier-Duo ergänzen sich die beiden hervorragend: Der ehemalige Polizist Elyas sorgt für die nötige Disziplin, während die ehemalige Psychologiestudentin Claire ihre umfassende Menschenkenntnis mitbringt - eine perfekte Kombination, die jede Show unvergesslich werden lässt.

Sie suchen für Ihr Firmenevent oder Ihre Hochzeit nach einer außergewöhnlichen Show im Bereich Zauberkunst und Mentalmagie? Melden Sie sich jetzt bei Elyas und Claire, um über die Details des Auftritts zu sprechen und sich Ihren Wunschtermin zu sichern!

