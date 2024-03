BERLINER MORGENPOST

"Berliner Morgenpost": Passt auf die Jugend auf!

Kommentar von Brigitta Stauber zur Cannabislegalisierung

Der Countdown läuft. Noch dreimal schlafen, dann können wir öffentlich unseren Joint rausholen. Im Biergarten, auf der Parkbank, auf dem Balkon. Die Polizei schaut zu? Völlig egal, solange keine Kita oder Schule in der Nähe ist. Zugegeben, das Szenario klingt so, als wäre Deutschland eine Kiffer-Nation. Tatsächlich aber hängt der Qualm der Joints in den Städten im Prinzip an jeder Ecke in der Luft. Er wabert über Stadtparks und am Rande von Spielplätzen, er hängt fest an den Ampelkreuzungen und markiert den Weg der Spaziergänger.

Fast neun Prozent aller Erwachsenen von 18 bis 64 Jahren haben in dem Jahr Cannabis konsumiert, also etwa 4,5 Millionen Menschen. Ob legal oder nicht - gekifft wird also sowieso.

Die jungen Leute, solange es geht, von Cannabis fernzuhalten: Das sollte nun nach der Legalisierung oberste Priorität haben. Ob das Gesetz dazu ausreicht, ist fraglich.

