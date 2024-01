Berlin (ots) - Ohne Nachverdichtung geht es in Berlin nicht Im Englischen bezeichnet die Abkürzung "Nimby" ("not in my Backyard") Menschen, die einerseits für bestimmte Bauprojekte sind, etwa Flüchtlingsheime, aber protestieren, sobald ein solches vor ihrer eigenen Haustür, oder dem Hinterhof, entsteht. Einerseits: Nimbys gibt es überall. Auch in Berlin, und ...

mehr