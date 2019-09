BERLINER MORGENPOST

BERLINER MORGENPOST: Minister für Arbeitnehmer

Leitartikel von Philipp Neumann zu Heils Reform-Agenda

Berlin (ots)

Wenn Mitarbeiter unter Tarif oder sogar unter Mindestlohn bezahlt werden, wenn Vorgesetzte sich gegen flexible Arbeitszeiten wehren oder die Möglichkeit zur Weiterbildung verweigern, dann muss ein Arbeitsminister tätig werden. Dass die Arbeitgeber die Vorschläge als Parteipolitik abtun, spricht gegen sie - und nicht dafür, dass sie die Arbeitsbedingungen der Zukunft gestalten wollen. Dabei läge es in ihrem Interesse, sich einer modernen Arbeitswelt nicht zu verschließen. Man kann nicht über Fachkräftemangel klagen und die Mitarbeiter gleichzeitig kurzhalten. Sicher, Hubertus Heil geht mit seinen Plänen über den Koalitionsvertrag hinaus. Dass ein führender Kopf der SPD ein Programm für die nächsten Jahre schreibt, sollte übrigens auch ein Signal an die Partei sein, in der Koalition zu bleiben.

