Berlin (ots) - Spätestens am 9. November werden wir Bilanz ziehen: Dann nämlich jährt sich im kommenden Jahr der Mauerfall zum 30. Mal. Spätestens dann werden wir uns fragen, was so alles gelungen ist in Berlin im Jahr 2019, vor allem aber in den letzten 30 Jahren. Ist zusammengewachsen, was zusammengehört, wie es Willy Brandt in jenen Novembertagen 1989 gesagt hat, als die Mauer zwischen Ost und West endlich gefallen war? Das Jahr 2019, das wird aber nicht nur wegen des Jahrestages zum Mauerfall ein besonderes werden. Es wird für uns in Berlin auch eine große Herausforderung, denn Berlin ist nie fertig. Jedes Jahr kommen rund 40.000 Menschen neu hinzu. Wie viele Einwohner verträgt eigentlich ein jeder Bezirk? Fast ist man geneigt zu fragen: Braucht Berlin nicht einen 13. Bezirk?

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell