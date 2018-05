Berlin (ots) - Das Signal ist unmissverständlich. Der Staat duldet keine rechtsfreien Räume. Weil es im ersten Anlauf misslungen war, rückten am Donnerstag Hunderte Polizisten an, um einen Asylbewerber aus Togo zu fassen und abzuschieben, beziehungsweise um den Mob in die Schranken zu weisen, der sich mit ihm in der Flüchtlingsunterkunft solidarisiert hatte. Der Einsatz in Ellwangen war zweifellos eine Machtdemonstration. Jeder, der die Bilder auf sich wirken lässt, wird über den irrsinnigen Aufwand erschrecken. Wer so viel Kraft aufbringen muss, um die Kontrolle zu bewahren, der ist nahe am Kontrollverlust. Macht und Ohnmacht sind nicht weit voneinander entfernt. Ellwangen hat gezeigt, wie unvermittelt sich Kontrollverlust einstellen kann. Ellwangen war ein Rendezvous mit der Realität von Asylpolitik und Abschiebepraxis.

