"Musik ist die Sprache die wir alle verstehen" - die finale sechste Staffel von "Nashville" ab 31. Juli auf FOX

München (ots) - Alle 16 Folgen der finalen sechsten Staffel als deutsche TV-Premiere ab 31. Juli 2018 immer dienstags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf FOX

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Exzellente Besetzung u.a. mit Hayden Panettiere, Clare Bowen, Chris Carmack und Charles Easton

Nashville ist in den Vereinigten Staaten das Zentrum der Countrymusik. Die gleichnamige hochgelobte Dramaserie zeigt seit einigen Jahren den Kampf von Stars und Sternchen in diesem manchmal gnadenlosen Musikbusiness sowie deren kompliziertes Privatleben. FOX präsentiert die finale sechste Staffel von "Nashville" ab 31. Juli als deutsche TV-Premiere. Die 16 neuen Episoden laufen immer dienstags um 21.00 Uhr als Doppelfolgen. Dabei hat der Zuschauer wie immer bei FOX die Wahl zwischen der deutschen Synchronfassung und dem englischen Original.

Über "Nasville":

Auch Stars haben es nicht immer leicht: Die Sänger und Songwriter, Musiker und Manager aus der Dramaserie "Nashville" müssen sich beruflich wie privat jeder Menge Herausforderungen stellen. Während einige von ihnen darum kämpfen, an die Spitze zu gelangen, haben andere Mühe, oben zu bleiben. Alle haben ihr Leben der Musik verschrieben, doch nicht wenige zerbrechen dabei an ihren eigenen Ansprüchen und müssen lernen, Niederlagen wegzustecken. Eins ist sicher: Das Leben im Mekka der Country-Musik ist dramatisch. Auch Staffel sechs zeigt, dass Ruhm und Geld ihren Preis haben: Juliette (Hayden Panettiere) beschließt nach ihrem Zusammenbruch, ihr Leben neu zu ordnen und Deacon (Charles Esten) kämpft gegen die Einsamkeit ohne Rayna. Seine Tochter Maddie (Lennon Stella) lernt einen Popstar kennen, während Gunnar (Sam Palladio) und Scarlett (Clare Bowen) sich nach ihrer Trennung bemühen, Abstand voneinander zu gewinnen. Und auch Will (Chris Carmack) hat seine letzte Trennung noch lange nicht überwunden.

Die Idee zu "Nashville" stammt von der Oscar-prämierten Drehbuchautorin und Produzentin Callie Khouri ("Thelma & Louise"). Neben einem spannenden Plot und einem umwerfenden Schauspieler-Ensemble lebt die Serie von ihren vielen atemberaubenden und berührenden Country-Songs, die von den Schauspielern selbst gesungen werden.

Sendetermine:

- Finale sechste Staffel von "Nashville" ab 31. Juli 2018 immer dienstags um 21.00 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf FOX als deutsche TV-Premiere - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung als Catch-Up über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTV verfügbar - Box-Set von Staffel 4 und 5 ab 30. Juni sowie alle Folgen der 6. Staffel nach der linearen Ausstrahlung im Box-Set mit Staffel 4 & 5 verfügbar

