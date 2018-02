Berlin (ots) - Allein die Pannen um den Terroristen Anis Amri hätten genügt, damit ein Innensenator einem Polizeipräsidenten den Stuhl vor die Tür stellt. Doch Andreas Geisel, damals erst ein paar Wochen im Amt, hielt an seinem Polizeichef fest - stoisch beinahe. Länger hätte er mit seiner Entscheidung nicht mehr warten dürfen. Denn das Vertrauen in die Hauptstadt-Polizei und ihre Führung hat schwer gelitten. Auch wenn Geisels Vorgehen zunächst unverständlich aussah, so kann es positiv gesehen werden: Der Innensenator ließ sich nicht politisch treiben. Er bestimmte den Zeitpunkt des Handelns selbst. Jetzt, wo nach einer erfolglosen Konkurrentenklage auch juristisch der Weg für die Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers als neue Generalstaatsanwältin frei ist, können in einem Doppel-Befreiungsschlag beide Spitzenposten neu besetzt werden.

