Paritätischer Wohlfahrtsverband

Terminhinweis: Pressekonferenz am 7. Juli, HartzFacts - Sanktionsfrei und Paritätischer Gesamtverband starten gemeinsame Kampagne für menschenwürdige Grundsicherung

Berlin (ots)

Hartz IV steht auf dem Prüfstand: Zum 1.1.2021 steht eine Neufestsetzung der Regelsätze in der Grundsicherung für die nächsten fünf Jahre an. Die Vorbereitungen für das notwendige Gesetzgebungsverfahren laufen auf Hochtouren. Das Bundesverfassungsgericht hat zudem den Gesetzgeber zu einer Neuregelung der Sanktionspraxis in Hartz IV aufgefordert.

Vor dem Hintergrund dieser folgenreichen Entscheidungen über die Zukunft der Grundsicherung starten Sanktionsfrei e.V. und der Paritätische Gesamtverband am 7. Juli unter dem Motto "HartzFacts" eine gemeinsame Kampagne. Ziel ist es, Betroffenen den Rücken zu stärken und politischen Druck aufzubauen für eine menschenwürdige Grundsicherung. Im Rahmen der Kampagne werden bundesweit Großflächenplakate zu sehen sein und eine eigene Kampagnenwebsite wird veröffentlicht.

Zum Auftakt der Kampagne findet eine Online-Pressekonferenz statt, bei der wir interessierten Medienvertreter*innen aktuelle Umfrageergebnisse, Fakten zum Thema und gemeinsame Forderungen vorstellen und auch auf die aktuelle Corona-Krise und die laufenden Gesetzgebungsprozesse eingehen.

Online-Pressekonferenz: Kampagnenauftakt HartzFacts

am Dienstag, 07.07.2020, 10:30 Uhr

mit:

- Helena Steinhaus, Sanktionsfrei e.V. - Ulrich Schneider, Der Paritätische Gesamtverband

Das Gespräch findet als Videokonferenz über den Dienst Zoom statt.

Direktlink zur Teilnahme: https://us02web.zoom.us/j/84535332309

Meeting-ID: 845 3533 2309

Teilnahme per Telefon: +493056795800,,84535332309# Deutschland

Ablauf & Anmeldung:

Nach einer kurzen technischen Einführung gibt es einen Input der beiden Podiumsteilnehmenden. Danach gibt es Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten,

bitten wir um kurze Anmeldung an pr@paritaet.org.

Wenn Sie gezielte Interviewwünsche haben, eine Liveübertragung planen oder sonstige technische Fragen vorab zu klären sind, bitte wir ebenfalls um kurze Kontaktaufnahme mit unserer Pressestelle.

Pressekontakt:

Gwendolyn Stilling, pr@paritaet.org, Tel.: 030 24636-305

