Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland

Sicherheit in volatilen Märkten: Canada Life hebt Garantiewert zum vierten Mal in Folge an

Köln (ots)

Canada Life erhöht den geglätteten Wertzuwachs zum vierten Mal in Serie. Der Garantiewert steigt von 2,1 auf 2,3 Prozent und greift für alle fondsgebundenen Rentenversicherungen mit UWP Garantien. Er gilt vom 1. April 2026 bis Ende März 2027.

Der Lebensversicherer Canada Life hat den geglätteten Wertzuwachs für Rentenversicherungen mit Garantien nach dem Unitised-With-Profits (UWP)-Prinzip bekanntgegeben. Der neue Garantiewert beträgt ab dem 1. April 2,3 Prozent und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte - die vierte Erhöhung in Folge.

Der geglättete Wertzuwachs ist eine Sicherheitskomponente im Canada Life UWP-Fonds und wird einmal jährlich festgelegt. Er kann nicht negativ sein und bestimmt die Höhe des geglätteten Werts, der als Mindestwert am Ende des Vertrags gilt - vorausgesetzt, die Bedingungen für die Garantie sind erfüllt. Liegt die tatsächliche Wertentwicklung des Fonds höher, erhalten Kundinnen und Kunden den höheren Wert. So werden kurzfristige Kursschwankungen abgefedert und die Altersvorsorge bleibt planbar. Der UWP-Fonds ist Bestandteil der GENERATION-Tarife und steht in allen drei Schichten der Altersvorsorge zur Verfügung.

"Gerade in Zeiten volatiler Märkte ist es uns ein besonderes Anliegen, die Sicherheitskomponente in den GENERATION-Tarifen von Canada Life weiter zu stärken. Die nachhaltig positive Wertentwicklung des UWP-Fonds ermöglicht es uns, den Garantiewert erneut anzuheben und unseren Kundinnen und Kunden damit zusätzliche Planbarkeit und Stabilität zu bieten", sagt Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer bei Canada Life. Er betont weiter: "Altersvorsorge mit Aktien eröffnet gute Ertragschancen - auch in einem herausfordernden Marktumfeld. Ein langer Anlagehorizont hilft, kurzfristige Schwankungen an den Börsen abzufedern. Der UWP-Fonds zeigt seit mehr als 20 Jahren in Deutschland, wie ein Mischfonds mit starker Aktienkomponente eine beständige Wertentwicklung erzielen kann."

Stabile Wertentwicklungen bei UWP-Policen

Die tatsächliche Wertentwicklung des UWP-Fonds hat sich langfristig als robust erwiesen. Dies wurde durch das Prinzip der endfälligen Garantien erreicht - also Garantien, die erst am Ende der Vertragslaufzeit greifen und es zulassen, verstärkt in Aktien zu investieren. Der über die Glättung erreichte Garantiewert für diesen Zeitraum beträgt im Durchschnitt 2,5 Prozent per annum.

"Das UWP-Prinzip hat seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt - gerade in Zeiten, in denen Märkte und Preise schwanken und viele Menschen verunsichert sind. Es bietet Kundinnen und Kunden nicht nur eine starke Renditeperspektive, sondern auch Planungssicherheit für die Altersvorsorge", schließt Dr. Frederick Krummet.

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