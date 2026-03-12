Zwischen Krisenängsten und Börsenoptimismus: Bei aktienorientierter Altersvorsorge sind Experten gefragt / Repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Canada Life

Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland

Zwischen Krisenängsten und Börsenoptimismus: Bei aktienorientierter Altersvorsorge sind Experten gefragt

Die wirtschaftliche und geopolitische Lage verunsichert viele Verbraucher, auch mit Blick auf die Altersvorsorge. Demnach erwartet mehr als jeder Zweite, dass die aktuelle Marktunsicherheit negative Auswirkungen auf eine aktienorientierte private Altersvorsorge hat. Dennoch besteht bei der Mehrheit ein grundsätzlicher Optimismus, was die langfristige Entwicklung an den Aktienmärkten betrifft: Rund zwei Drittel gehen davon aus, dass sich die Börsenkurse perspektivisch stabilisieren. Das zeigt eine von Canada Life in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, für die 5.000 volljährige Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Zeitraum vom 04.02. bis 06.02.2026 befragt wurden.

Börsenoptimismus und Sorgen durch Marktunsicherheit

Handelskonflikte, geopolitische Risiken und Wechselkursschwankungen lassen viele Menschen mit Sorge auf die finanzielle Absicherung fürs Alter blicken. Mehr als die Hälfte der Befragten (53,8 %) erwarten negative Auswirkungen für eine aktienorientierte private Altersvorsorge. Weitere 30% sind unentschieden. 11,1 % gehen von positiven Auswirkungen aus.

Unterstützung durch Experten

In Zeiten von Marktturbulenzen zeigt sich der Wert professioneller Beratung. Auch das spiegeln die Ergebnisse wider: 56% der Befragten halten die Unterstützung von Experten angesichts aktueller Marktunsicherheiten für wichtig. Besonders ausgeprägt ist diese Einstellung in der Gruppe der 18-29-Jährigen: Hier betrachten 65,3% professionelle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei der aktienorientierten privaten Altersvorsorge als wesentlich.

"Die Umfrage zeigt, dass viele Menschen trotz aller Sorgen die Börsenentwicklung langfristig optimistisch einschätzen. Gerade in unsicheren Zeiten wird deutlich, wie wichtig ein Anlagehorizont über viele Jahre hinweg ist - wer Schritt für Schritt investiert, gleicht Schwankungen aus und baut ein stabiles Fundament. Vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen gewinnt diese Perspektive zusätzlich an Bedeutung" bestätigt Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer des Lebensversicherers. "Und besonders freut mich, dass Kundinnen und Kunden den Wert einer guten Beratung schätzen, denn das ist das A und O einer guten Vorsorge."

Über die Umfrage

Civey hat für Canada Life vom 04.02. bis 06.02.2026 online 5000 volljährige Bundesbürger ab 18 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,6 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis.

