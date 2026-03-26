Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland

Canada Life hat Selbstständige mit neuen Renditechancen im Blick

Basisrenten-Update: Top-ETFs, vermögensverwaltende Fonds

Köln (ots)

Selbstständige legen im Vergleich zu anderen Beschäftigungsgruppen am häufigsten Wert auf Renditechancen bei der privaten Altersvorsorge. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag des Lebensversicherers Canada Life. Die Präferenz für eine leistungsstarke Altersvorsorge liegt nahe, da viele Selbstständige von Altersarmut bedroht sind und die aktuelle Rentenreform der Bundesregierung sie weitgehend außen vorlässt.

Für eine eigenständige Altersvorsorge bietet Canada Life Selbstständigen ab sofort eine noch größere Fondsauswahl in der upgedateten Basisrente GENERATION basic plus. Auch wer steueroptimiert fürs Alter sparen möchte, kann von dem erneuerten Fondsangebot profitieren: Nun stehen sieben neue Top-ETFs zur Wahl, drei vermögensverwaltende Setanta Active Multi-Asset- (SAMA) Fonds sowie der Fonds Renten Ökologisch II.

Sieben neue Top-ETFs für den Rendite-Focus im Portfolio

Bei der neuen Auswahl an ETFs können Kunden preiswert und mit sehr guten Renditechancen für den Ruhestand sparen. Bei der Wahl von ETFs verzichten Kunden auf ein aktives Fondsmanagement und Garantien. Diese Strategie eignet sich besonders für längere Anlagedauern, die Volatilität ausgleichen helfen. Auch Diversifizierung im ETF-Portfolio hilft, Kursrisiken zu verteilen und dadurch in der Wirkung zu begrenzen. Die sieben neuen Top-ETFs stehen Neukunden nun in allen Schichten der GENERATION-Tarife von Canada Life offen.

SAMA-Fonds: Zurücklehnen und Vermögensaufbau steuern

Wer mit der Unterstützung eines professionellen Fondsmanagements sparen möchte, kann die vermögensverwaltenden Setanta Active Multi-Asset- (SAMA) Fonds nutzen. Wie die neuen ETFs sind nun auch die SAMA-Fonds in allen GENERATION-Tarifen von Canada Life erhältlich. Mit einer aktiven Steuerung und Risikoüberwachung des Investments in drei Risikoprofilen bieten sie mehr als eine starre Autopilot-Lösung. Diese Strategie eignet sich für jede Phase des Vorsorge-Sparens. Kunden können die SAMA-Fonds auch nach stark renditeorientierten Sparphasen als Wertsicherungskonzept für bereits erreichte Ergebnisse wählen.

Ein weiterer Neuzugang im GENERATION basic plus ist der Fonds Renten Ökologisch II. Sein Portfolio besteht aus hauptsächlich grünen Anleihen von Staaten, supranationalen Organisationen oder Agenturen, die in Übereinstimmung mit den Anleihegrundsätzen der International Capital Market Association (ICMA) ausgegeben werden.

"Egal, ob für Selbstständige oder Steuer-Sparer - die Zeit ist reif für eine noch effizientere Altersvorsorge. Mit unseren Neuzugängen im Portfolio lässt sich das Sparen individuell und modern gestalten. Man kann Gas geben, aber sich auch bequem zurücklehnen und den Profis das Steuer in die Hand geben - ganz nach Anlage-Präferenz und Lebenslage", erklärt Chief Distribution Officer Frederick Krummet das neue Rendite-Potenzial der Basisrente GENERATION basic plus.

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