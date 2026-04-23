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Volvic erweitert Vitamin+ um Sportvariante für aktive Menschen

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Frankfurt am Main (ots)

Funktionales Wasser ist das am stärksten wachsende Segment unter alkoholfreien Getränken1. Mit Volvic Vitamin+ Sport erweitert Volvic nun seine Vitamin+ Reihe um ein weiteres funktionales Getränk, das speziell für längere sportliche Aktivitäten entwickelt wurde und natürliches Mineralwasser mit ausgewählten Vitaminen und Elektrolyten kombiniert. Begleitet wird der Launch von Fußballnationalspieler Kai Havertz, der bereits seit 2025 als Markenbotschafter für Volvic Vitamin+ aktiv ist.

Volvic Vitamin+ Sport kombiniert das natürliche Mineralwasser von Volvic mit den funktionalen Vorteilen von ausgewählten Vitaminen und Elektrolyten wie Magnesium2 und Natrium. Die neue Variante wurde speziell für Trainingseinheiten von über 60 Minuten entwickelt und ergänzt das bestehende Sortiment gezielt um eine funktionale Option für aktive Konsument*innen, die ihren Elektrolytehaushalt auffüllen möchten. Es bedient damit auch das wachsende Interesse und die Relevanz von Sportgetränken3.

Volvic Vitamin+ Sport ist frei von Zucker und Konservierungsstoffen und ab sofort in den Geschmacksrichtungen Kirsche sowie Grapefruit-Zitrus erhältlich.

Begleitet wird der Launch weiterhin vom deutschen Fußball-Nationalspieler und Arsenal-Profi Kai Havertz, der bereits seit dem vergangenen Jahr als Markenbotschafter für Volvic Vitamin+ aktiv ist. Mit der Fortsetzung der Partnerschaft setzt Volvic bewusst auf Kontinuität und Vertrauen, um die Markenbotschaft weiter zu stärken und die sportliche Positionierung des Produkts zu unterstreichen.

Über seine Zusammenarbeit mit Volvic sagt Kai Havertz: "Die Zusammenarbeit mit Volvic passt einfach zu meinem Alltag und meinem Anspruch als Profi. Für mich ist es wichtig, meinen Körper optimal zu unterstützen - gerade im intensiven Spiel- und Trainingsrhythmus. Mit Volvic Vitamin+ Sport habe ich dabei einen Begleiter, der speziell für längere sportliche Belastungen entwickelt wurde. Deshalb freue ich mich sehr, die Partnerschaft fortzusetzen und die Marke als Ambassador weiter voranzubringen."

"Volvic Vitamin+ hat sich in Deutschland erfolgreich etabliert. Mit Volvic Vitamin+ Sport gehen wir den nächsten Schritt und erweitern unser Angebot um zwei Varianten, die für längere sportliche Einheiten gemacht sind und eine passende Elektrolytversorgung bieten", sagt Monica Rauch, Vice President Marketing bei Danone DACH. "Funktionale Hydration mit Elektrolyten geht über reine Flüssigkeitszufuhr hinaus - sie passt genau in einen aktiven Alltag, in dem Bewegung und Belastung zusammenkommen. Ich freue mich ebenfalls unsere Partnerschaft mit Kai Havertz fortzusetzen. Seine authentische Art und sein Fokus auf kontinuierliche Weiterentwicklung machen ihn zu einem glaubwürdigen Markenbotschafter, der die funktionalen Benefits von Volvic Vitamin+ Sport auf natürliche Weise transportiert."

Die Neueinführung wird von einer umfangreichen Markenkampagne begleitet, die eine Reichweite von über 500 Millionen Bruttokontakten erzielt. Im Fokus stehen insbesondere digitale Kanäle wie Social Media und Online-Video-Plattformen - darunter auch Twitch - ergänzt durch aufmerksamkeitsstarke Platzierungen am Point of Sale, etwa über digitale Screens und Billboards.

Volvic Vitamin+ Sport ist ab sofort in der praktischen 0,75L-Flasche zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1,99 EUR im Lebensmitteleinzelhandel und ausgewählten Handelspartnern erhältlich.

Weitere Informationen zu Volvic Vitamin+ finden Sie unter: www.volvic.de

Über Volvic:

Volvic natürliches Mineralwasser ist Marktführer für stilles Mineralwasser4 in Deutschland und zeichnet sich durch seine einzigartige Mineralisierung und sein Geschmacksprofil aus. Volvic stammt aus einem der größten Naturschutzgebiete Europas. Über Jahre hinweg wird es durch sechs vulkanische Gesteinsschichten gefiltert. Die Quelle von Volvic findet man im Herzen Europas, in der französischen Auvergne. Dort entspringt das natürliche Mineralwasser in über 90 m Tiefe unter dem Vulkan "Puy de Dôme", der auf dem Etikett jeder Volvic Flasche zu sehen ist. Es ist Volvics Aufgabe, dieses vulkansteingeprägte Ökosystem zu schützen. Deshalb engagiert sich die Marke seit über 15 Jahren im Rahmen des Umweltkomitees CEPIV mit Nicht-Regierungsorganisationen, Landwirten und den Gemeinden vor Ort für den Schutz des natürlichen Ökosystems und der Wasserressourcen in der Region (Commité Environment pour la protection de I'Impluvium Volvic, Umweltausschuss zum Schutz des Volvic-Impluviums). Alle Volvic PET-Einwegpfandflaschen werden zu 100% aus recyceltem Material hergestellt (Deckel und Etikett ausgenommen). Volvic ist B Corp(TM) zertifiziert (Weitere Infos auf volvic.de/nachhaltigkeit/b-corp-zertifizierung).

1 Nielsen LEH+DM+GAM+TS, MAT Juli 2025, Entw. EUR Sales vs. VJ

2 Magnesium unterstützt das Elektrolytgleichgewicht, Vitamin B5 und B6 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

3 YouGov Consumer Panel 2025 MAT Juni

4 Nielsen, MW Still, LEH+DM+GAM+Tankstellen, Marktanteil Umsatz innerhalb stiller Mineralwassermarken MAT März 2025

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