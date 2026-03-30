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200 Years and Still Young

evian® feiert 200jähriges Jubiläum mit neuer Zusammenarbeit mit Jeff Koons und begrüßt ihn im 'Live Young'-Kollektiv

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Frankfurt am Main (ots)

evian® feiert 200 Jahre Bestehen, seit das natürliche Mineralwasser im Jahr 1826 erstmals abgefüllt wurde - ein Meilenstein, der nur einmal pro Generation erreicht wird.

Das Jubiläum wird mit einem neuen Familienporträt gefeiert, auf dem Jeff Koons zusammen mit den Markenbotschaftern Carlos Alcaraz, Emma Raducanu, Frances Tiafoe und Céline Boutier zu sehen ist. Das Motiv würdigt die starke Verbindung von evian® zu Sport und Kultur.

In Zusammenarbeit mit Jeff Koons präsentiert evian® zwei Jubiläumsflaschen, die von seinem ikonischen "Balloon Dog" inspiriert sind.

Das Jubiläumsjahr startet mit Feierlichkeiten an der Quelle in Évian-les-Bains sowie einem weltweiten Programm, dass das MarkenErbe und das langjährige Engagement zum Schutz des alpinen Ökosystems würdigt.

evian® feiert heute sein 200-jähriges Jubiläum seit Beginn der Abfüllung seines natürlichen Mineralwassers im Jahr 1826.

Das Live Young Collective

Anlässlich dieses Jubiläumsjahres präsentiert evian® ein eindrucksvolles neues Porträt, auf dem Jeff Koons gemeinsam mit der Markenbotschafter-Familie - Carlos Alcaraz, Emma Raducanu, Frances Tiafoe und Céline Boutier - zu sehen ist. Gemeinsam unterstreichen sie die langjährige Verbundenheit von evian® mit Kultur, Tennis und Golf. Vor der Kulisse der schneebedeckten Gipfel der französischen Alpen, wo das natürliche Mineralwasser von evian® seine 15-jährige natürliche Filterung durchläuft, steht das Live Young Collective neben einem historischen evian®-Lieferwagen, der die 200-jährige Reise der Marke von einer geschützten lokalen Wasserquelle zu einer globalen Ikone symbolisiert.

Icon meets Icon

Anlässlich dieses Jubiläums hat sich evian® mit dem weltberühmten Künstler Jeff Koons zusammengetan, um zwei Glasflaschen in limitierter Auflage auf den Markt zu bringen, die zu Ehren des 200-jährigen Bestehens entworfen wurden. Die Glasflaschen, erhältlich in Rosa (stilles Wasser) und Blau (Sprudel), zeigen eine verspielte Darstellung eines der bekanntesten Werke von Jeff Koons, "Balloon Dog". Der "Balloon Dog", der seit langem mit Freude, Verspieltheit und Feierlichkeit assoziiert wird, verkörpert das Markenzeichen von evian® und den langjährigen "Live Young"-Spirit und verleiht Esstischen auf der ganzen Welt einen festlichen Touch. Jeff Koons reiht sich in eine illustre Riege von evian®-Kooperationspartnern ein - darunter Virgil Abloh, Balmain und Pharrell Williams - und setzt damit die lange Tradition der Marke fort, designorientierte, kreative Partnerschaften und visuelle Identitäten zu pflegen.

Über seine Zusammenarbeit mit evian® sagt Jeff Koons: "Als evian® auf mich zukam, hat mich die Botschaft rund um das Thema Jugend sofort angesprochen. Sie spiegelt eine Wahrheit wider, an die ich fest glaube: Jugend definiert sich nicht durch das Alter, sondern über eine Haltung. Ich habe das natürliche Mineralwasser von evian® schon immer geliebt, und als ich eingeladen wurde, das 200jährige Jubiläum der Marke zu feiern, freute ich mich sehr darauf, diese besonderen Flaschen in limitierter Auflage zu entwerfen. Ich habe meinen 'Balloon Dog' in das Design integriert, weil er nicht nur den ikonischen Charakter der Marke widerspiegelt, sondern auch den Geist von Feierfreude, Verspieltheit, Neugier und der Freude am Erschaffen verkörpert - ein Moment, der sich zugleich lebensbejahend und inspirierend anfühlt."

Source of Truth

Seit 200 Jahren hat sich evian® bewährt - geprägt von seinem außergewöhnlichen alpinen Ursprung, der natürlichen Filtration über 15 Jahre lang durch Gletschergestein und dem dauerhaften Engagement für Qualität. Dieses reiche Erbe hat evian® als Ikone für erstklassige Flüssigkeitsversorgung und zeitlose Überlegenheit etabliert. Die 200-jährige Geschichte der Marke ist eng mit ihrem Engagement für den Schutz des 125 km² großen natürlichen Ökosystems verbunden, das die evian®-Quelle speist - eine Verantwortung, der sie seit mehr als 30 Jahren in Partnerschaft mit 13 lokalen Gemeinden nachkommt. Dieses Versprechen basiert auf drei Grundprinzipien: Förderung nachhaltiger Landwirtschaft, Erhaltung natürlicher Ökosysteme (einschließlich unseres Feuchtgebiets von nationaler Bedeutung) und Unterstützung einer verantwortungsvollen Entwicklung in der Region.

Im Laufe dieser Woche wird evian® seine Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum mit einer besonderen Veranstaltung in Évian-les-Bains einläuten. Die Veranstaltung bringt Freunde der Marke zurück an ihre Quelle, um die geschützte Landschaft zu erkunden, die die einzigartige Mineralzusammensetzung von evian® prägt, und um in die kulturellen Sphären einzutauchen, die die Identität der Marke seit zwei Jahrhunderten prägen.

Dawid Borowiec, Global Director bei evian®, sagt: "Das 200-jährige Jubiläum ist ein bedeutender Meilenstein für evian® und erinnert daran, wie tief unsere Marke in ihrer Quelle verwurzelt ist und wie viele Generationen sie mit Sorgfalt bewahrt haben. Indem wir Gäste wieder in Évian-les-Bains willkommen heißen, können wir das Fachwissen und die langjährige Verantwortung hinter unserem natürlichen Mineralwasser teilen und gleichzeitig unser Engagement bekräftigen, es für die Zukunft zu bewahren. Dieses Jubiläum feiert auch die kulturellen Welten, auf deren Zugehörigkeit wir stolz sind - von Tennis und Golf bis hin zur gehobenen Gastronomie -, während wir auf das nächste Kapitel der "Live Young"-Mission von evian® blicken."

Von Bergquellen bis zu den Laufstegen dieser Welt, von der Quelle in Cachat bis zum Centre Court in Wimbledon. evian® natürliches Mineralwasser ist mehr als nur ein Wasser - es ist eine Geschichte, eine Flasche, die Kultur prägt, von den französischen Alpen bis in die ganze Welt.

Weitere Informationen zu evians 200-jähriger Geschichte hier: evian 200 years young

Über evian®

evian® ist ein natürliches, ursprünglich reines Mineralwasser. Auf seiner 15-jährigen Reise durch Gletschergesteinsschichten wird es auf natürliche Weise gefiltert und erhält so seine unverwechselbare, ausgewogene Mineralisierung. evian® natürliches Mineralwasser ist ein Naturprodukt, das unbehandelt direkt an der Quelle abgefüllt und schon seit über 200 Jahren getrunken wird - eine natürliche und pure Form des Wassertrinkens. Mehr Informationen finden Sie auf www.evian.de

Über Jeff Koons

Jeff Koons wurde 1955 in York, Pennsylvania, geboren. Er studierte am Maryland Institute College of Art in Baltimore, Maryland, und an der School of the Art Institute of Chicago in Chicago, Illinois. 1976 schloss er sein Studium am Maryland Institute College of Art mit einem BFA ab. Koons lebt und arbeitet in New York City.

Seit seiner ersten Einzelausstellung im Jahr 1980 wurden Koons' Werke in Galerien, Museen und kulturellen Einrichtungen auf der ganzen Welt gezeigt. Koons' Werke befinden sich in zahlreichen Sammlungen, darunter die Broad Art Foundation, Los Angeles, Kalifornien; das Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, D.C.; das Los Angeles County Museum of Art; das Museum of Contemporary Art, Tokio; das Museum of Modern Art, New York; die National Gallery of Art, Washington, D.C.; dem Solomon R. Guggenheim Museum, New York; dem Stedelijk Museum, Amsterdam; der Tate Gallery, London; und dem Whitney Museum of American Art, New York. Seine Werke waren Gegenstand einer großen, vom Whitney Museum of American Art organisierten Ausstellung, "Jeff Koons: A Retrospective" (27. Juni - 19. Oktober 2014), die anschließend im Centre Pompidou in Paris und im Guggenheim Bilbao zu sehen war. Zu seinen jüngsten Einzelausstellungen zählen "Shine" im Palazzo Strozzi in Florenz, "Jeff Koons: Lost in America" in den Qatar Museums in Doha und "Porcelain Series" bei Gagosian in New York City.

Koons ist weithin bekannt für seine kühnen Gemälde und Skulpturen, darunter "Rabbit", "Michael Jackson and Bubbles", "Puppy" und "Balloon Dog". Die verspiegelten, glatten Oberflächen seiner ikonischen Edelstahlskulpturen reflektieren und bekräftigen die Betrachter und ihre Umgebung. Ein Dialog mit dem Readymade zeigt sich in seinen komplexen Gemälden, die oft leuchtende, satte Farben verwenden und das Interesse des Künstlers an Kunstgeschichte, Biologie und Akzeptanz vermitteln. Koons erlangte Bekanntheit durch seine öffentlichen Werke, wie die monumentalen Blumenskulpturen "Puppy" und "Split-Rocker".

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