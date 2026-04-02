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Alpro Casting bei Germany's Next Topmodel: Ibo und Marlene sind Markenbotschafter für Alpro Meal To Go

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Frankfurt am Main (ots)

Alpro ist offizieller Partner der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" und lud in der am 1. April ausgestrahlten Folge zum großen Casting. Gesucht wurden die Markenbotschafter für die Innovation Alpro Meal To Go und damit Models, die passend zum Alpro-Motto Lebensfreude und Authentizität verkörpern. Am Ende begeisterten Ibo und Marlene mit ihrer positiven Ausstrahlung - und werden nun als Markenbotschafter die Launch-Kampagne der Produktneuheit maßgeblich mitprägen.

Mit Alpro Meal To Go erweitert Alpro sein Portfolio um eine pflanzliche, trinkfertige Mahlzeit für alle, die viel unterwegs sind und dabei nicht auf Geschmack und Nährstoffe verzichten wollen. Das Produkt ist damit der perfekte Fit für die "Germany's Next Topmodel"-Nachwuchsmodels und Zielgruppe des erfolgreichen Formats. Die neue Range auf SojaHaferBasis liefert pro 500ml-Flasche 20 g pflanzliches Protein, 26 Vitamine und Mineralstoffe, Ballaststoffe, Omega3 und enthält keine künstlichen Süßstoffe. Erhältlich in vier cremigen Sorten - Schoko & Banane-, Mango & Passionsfrucht-, Kaffee Karamell- und Vanillegeschmack - verbindet Alpro Meal to Go ausgewogene Ernährung mit Genuss: satisfying lecker.

Im großen Alpro Casting ging es darum zu sehen, wie die Models Lebensfreude und Natürlichkeit verkörpern. Daher war die Challenge, raus auf die Straßen von Los Angeles zu gehen und spontane, lebendige Momente unterwegs einzufangen. Die Nachwuchsmodels sollten zeigen, was das Kampagnenmotto "Lebe jeden Moment" für sie bedeutet und wie sie diesen Spirit glaubwürdig mit Alpro Meal To Go verbinden.

Ibo und Marlene überzeugten durch Natürlichkeit, Authentizität und ihre Fähigkeit, den Lebensstil hinter dem Produkt glaubwürdig darzustellen. Sie verkörpern genau das, was Alpro mit der Produktinnovation kommuniziert: Lebensfreude, Leichtigkeit und bewussten Genuss. Die beiden Markenbotschafter*innen sind ab sofort im Rahmen der reichweitenstarken Alpro Meal To Go Kampagne über Connected TV, OnlineVideo, auf Social Media sowie bei großen Handelspartnern am Point of Sale zu sehen. Zudem haben Verbraucher*innen die Möglichkeit Ibo und Marlene im Rahmen eines Meet & Greets persönlich zu treffen.

Hier geht's zum Alpro Spot mit Ibo und Marlene: https://www.youtube.com/watch?v=n6LW4RfUjcU

Über die Präsenz bei "Germany's Next Topmodel" erreicht Alpro eine junge, trendaffine Zielgruppe und macht pflanzliche Ernährung innerhalb eines kulturell prägenden Formats erlebbar. Die Integration ist Teil einer großangelegten, medienübergreifenden Kampagne, die mehr als 300 Millionen Bruttokontakte erzielt.

"Mit Alpro Meal To Go erweitern wir unser Portfolio in einem der dynamischsten Segmente - funktionale, pflanzliche Lösungen für unterwegs. Entscheidend ist für uns dabei die Kombination aus Geschmack, Nährwert und echter Alltagsrelevanz. Für diese Produktneuheit wollten wir Markenbotschafter finden, die Genuss und positive Energie nicht nur teilen - sondern auch authentisch erlebbar machen. Mit unseren beiden Botschaftern, Ibo und Marlene, haben wir genau diese Persönlichkeiten gefunden: Beide verkörpern diese Haltung glaubwürdig und zeigen damit, wie gut Alpro Meal To Go in einen aktiven, modernen Alltag integriert werden kann. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, Alpro Meal To Go im Alltag der Konsument*innen zu verankern", erklärt Monica Rauch, Marketing VP Danone DACH.

Über Alpro

Alpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen, Kochcrèmes und Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Alpro gehört zum Lebensmittelhersteller Danone und hat drei Produktionsanlagen in Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.

Seit 1980 leistet Alpro Pionierarbeit mit dem Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. Alpro ist aufgrund seiner Bemühungen, soziale und ökologische Ziele mit finanziellem Erfolg zu kombinieren, seit 2018 B Corp-zertifiziert.

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