Danone DACH

Rückruf vereinzelter Aptamil-Chargen

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Danone ruft in Deutschland die drei nachfolgend aufgeführten Aptamil-Chargen aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Cereulid zurück:

Aptamil Pronutra Pre, 1,2kg: Mindesthaltbarkeitsdatum 19-11-2026

Aptamil Pronutra 1 DE, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 10-11-2026

Aptamil Profutura Pre D, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 20-04-2027

Der in Abstimmung mit den deutschen Behörden durchgeführte Rückruf betrifft ausschließlich die drei oben genannten Produkte mit dem spezifisch aufgeführten Mindesthaltbarkeitsdatum. Keine anderen auf dem deutschen Markt erhältlichen Aptamil Produkte fallen unter diesen Rückruf.

Sollten Eltern Produkte der drei oben genannten Chargen vorrätig haben, bitten wir sie, die Produkte nicht noch weiter zu füttern, sondern die Produkte dort zurückgeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Selbstverständlich erhalten sie dafür Ersatz. Eltern können sich hierfür sowie für alle weiteren Fragen an den Verbraucherservice, das Aptacare Expertenteam wenden:

Telefon: 0800 278 26 45

E-Mail: experten@aptacare.de

Original-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuell