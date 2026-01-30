Rückruf vereinzelter Aptamil-Chargen
Frankfurt (ots)
Danone ruft in Deutschland die drei nachfolgend aufgeführten Aptamil-Chargen aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Cereulid zurück:
- Aptamil Pronutra Pre, 1,2kg: Mindesthaltbarkeitsdatum 19-11-2026
- Aptamil Pronutra 1 DE, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 10-11-2026
- Aptamil Profutura Pre D, 800g: Mindesthaltbarkeitsdatum 20-04-2027
Der in Abstimmung mit den deutschen Behörden durchgeführte Rückruf betrifft ausschließlich die drei oben genannten Produkte mit dem spezifisch aufgeführten Mindesthaltbarkeitsdatum. Keine anderen auf dem deutschen Markt erhältlichen Aptamil Produkte fallen unter diesen Rückruf.
Sollten Eltern Produkte der drei oben genannten Chargen vorrätig haben, bitten wir sie, die Produkte nicht noch weiter zu füttern, sondern die Produkte dort zurückgeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Selbstverständlich erhalten sie dafür Ersatz. Eltern können sich hierfür sowie für alle weiteren Fragen an den Verbraucherservice, das Aptacare Expertenteam wenden:
Telefon: 0800 278 26 45
E-Mail: experten@aptacare.de
Pressekontakt:
Jennifer Kutschera
Pressesprecherin Danone Deutschland GmbH
E-Mail: pressestelle@danone.com
Original-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuell