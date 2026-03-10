prmagazin

Seismograph geht an Sebastian Ackermann

Bereichsleiter Konzernkommunikation, Marke und Reputation bei EnBW ist PR-Manager des Jahres 2025

Remagen

Sebastian Ackermann (59), seit Januar 2025 Bereichsleiter Konzernkommunikation, Marke und Reputation beim Karlsruher Energiekonzern EnBW, ist "PR-Manager des Jahres 2025". Mit der Auszeichnung würdigt das prmagazin jährlich außergewöhnliche Leistungen eines Kommunikationsprofis.

Ackermann erhält den Preis für die erfolgreiche Neupositionierung von EnBW und seines CEO Georg Stamatelopoulos sowie für die maßgebliche Mitgestaltung der energiepolitischen Debatte. Innerhalb kurzer Zeit ist es Ackermann gelungen, das Unternehmen in der aufgeheizten Diskussion um Energiewende, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit als Stimme der Vernunft und Georg Stamatelopoulos als Gesicht einer pragmatischen, entideologisierten Energiepolitik zu profilieren.

Besonders hervorzuheben ist die kommunikative Begleitung der sogenannten "Systemkostenstudie", die EnBW im April 2025 veröffentlichte. Die vom Beratungsunternehmen Aurora Energy Research erstellte Untersuchung bezifferte das Einsparpotenzial der Energiewende mit bis zu 700 Milliarden Euro bei Beibehaltung der Klimaziele bis 2045 - eine Zahl, die in den energiepolitischen Diskussionen der Koalitionsverhandlungen Wellen schlug. Ackermann gelang es, aus der Studie ein mediales Ereignis zu machen und Georg Stamatelopoulos, der zuvor öffentlich weit weniger präsent war, als glaubwürdigen Absender dieser Botschaft zu etablieren.

Parallel dazu stoppte Ackermann eine bereits laufende Imagekampagne, ließ sie grundlegend überarbeiten und richtete sie am veränderten politischen Klima neu aus. Die überarbeitete Dachmarkenkampagne "Unsere Energie bewegt was" stärkte die nationale Sichtbarkeit von EnBW und richtete sich erstmals auch an Endkunden.

Ackermann begann seine berufliche Laufbahn 1995, nach einem Publizistikstudium an der Deutschen Sporthochschule Köln, als Programmleiter bei Radio RPR. 2001 wechselte er in die Unternehmenskommunikation. Es folgten Stationen bei RWE, innogy und Westenergie. 2021 übernahm er beim Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie die Leitung von Konzernkommunikation, Marke und Investor Relations, bevor er Anfang 2025 zu EnBW wechselte. Zudem ist er geschäftsführender Vizepräsident des Bundesverbands der Kommunikatoren BdKom.

Der Jury für den "PR-Manager des Jahres" gehören die Chefredaktion des prmagazins, Katharina Skibowski und Thomas Rommerskirchen, sowie die bisherigen Preisträger des Seismographen an: Horst Borghs, Anton Hunger, Eva-Maria Geiblinger, Dieter Schweer, Klaus Walther, Andreas Fritzenkötter, Hartmut Schick, Christian Kullmann, Richard Gaul, Harry Roegner, Thomas Ellerbeck, Oliver Schumacher, Martin Brüning, Maximilian Schöberl, Christine Graeff, Stephan Grühsem, Ulrich Ott, Michael Preuss, Christof Ehrhart, Christoph Sieder, Andreas Bartels, Sebastian Rudolph, Jörg Howe und Monika Schaller.

Die Auszeichnung - ein symbolischer Seismograph - wird im Rahmen einer Feier im Verlag Rommerskirchen überreicht. Die Laudatio hält EnBW-CEO Georg Stamatelopoulos.

