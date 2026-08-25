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McDonald's Deutschland legt nach: Neue Burger für den großen Hunger

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München (ots)

Mit dem Comeback des Der M® und der Erweiterung der Big Tasty® Family baut McDonald's Deutschland seine Plattform "Für den Big McDonald's Hunger" weiter aus.

Manchmal reicht "was Kleines essen" einfach nicht. Wenn der Hunger groß ist, soll auch der Burger mithalten können. Genau hier setzt McDonald's Deutschland mit der nächsten Runde der Anfang des Jahres gestarteten Plattform "Für den Big McDonald's Hunger" an. Unter dem neuen Kampagnen-Claim "Dein Hunger braucht's BIG" ergänzen ab dem 26. August neue und altbekannte Beef Burger für einen limitierten Zeitraum die Speisekarten der McDonald's Restaurants - mit viel Beef, viel Bacon und 100 Prozent Rindfleisch aus Deutschland.

Damit führt McDonald's Deutschland die im Januar gestartete Plattform konsequent weiter und schärft seinen Anspruch als Anlaufstelle für alle, die Lust auf einen großen, herzhaften Beef Burger haben.

Dein Hunger braucht's BIG

Im Mittelpunkt der Food-Produkte steht ein Name, den viele McDonald's Fans noch kennen dürften: Der legendäre Der M®feiert sein Comeback - wahlweise in der bekannten Variante oder erstmals neu als Der M® Bacon mit herzhaftem Bacon-Upgrade. Damit bringt McDonald's einen echten Fan-Favoriten zurück, interpretiert ihn neu und übersetzt ihn zugleich in das Genussversprechen der Plattform.

Ebenfalls neu ist der Big Tasty® Pepper Bacon. Der Burger erweitert die Big Tasty® Familie um eine besonders würzige Variante: Beef und Bacon treffen hier auf eine pfeffrige Sauce.

Komplettiert wird das Line-up vom beliebten Big Tasty® Bacon, der als fester Bestandteil des McDonald's Sortiments weiterhin für den großen Hunger steht.

Alle Burger setzen auf 100 Prozent Rindfleisch aus Deutschland-und machen damit deutlich, worum es geht: große Burger, purer Genuss, hochwertige Zutaten.

"Wir hätten zu Mecces gehen sollen"

Auch kommunikativ knüpft die Kampagne an die erste Runde an. Denn wohl jeder kennt diese Momente: Das ambitionierte Dinner entpuppt sich als Reinfall, beim Essen mit Freunden bleibt der große Genuss aus oder die vermeintlich spannende Alternative kann den Hunger einfach nicht stillen. Spätestens dann ist er da, dieser Gedanke: "Wir hätten zu Mecces gehen sollen."

Genau diese Situationen greift McDonald's erneut humorvoll auf und verbindet sie mit der neuen Botschaft "Dein Hunger braucht's BIG". So wird aus einem alltäglichen Hunger-Moment ein klares Markenversprechen: Wer richtig Lust auf einen großen Beef Burger hat, soll bei McDonald's nicht lange überlegen müssen.

Begleitet wird "Dein Hunger braucht's BIG" von einer 360-Grad-Kampagne inklusive TV, Online-Werbung, Funk & Online Audio, Social Media, PR und App-Aktivierungen. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland.

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