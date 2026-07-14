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McDonald's Burger Dialog in Köln: Generation Z zweifelt am Aufstiegsversprechen Deutschlands

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München/Köln (ots)

43 Prozent der 16- bis 29-Jährigen sehen schlechtere Aufstiegschancen als ihre Eltern - Soziale Herkunft zählt aus Sicht vieler junger Menschen mehr als Leistung

Der Glaube an gesellschaftlichen Aufstieg gerät bei jungen Menschen in Deutschland ins Wanken. Laut einer aktuellen repräsentativen YouGov-Umfrage unter 16- bis 29-Jährigen im Auftrag von McDonald's Deutschland glauben 43 Prozent, dass ihre Generation schlechtere Chancen hat als ihre Eltern. 42 Prozent sehen den familiären Hintergrund als wichtigsten Faktor für sozialen Aufstieg - deutlich mehr als diejenigen, die vor allem auf eigene Leistung und Anstrengung verweisen (25 Prozent). Dass diese Skepsis kein kurzfristiges Stimmungsbild ist, zeigt auch die McDonald's Ausbildungsstudie 2025, die das Unternehmen gemeinsam mit dem Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt hat: Nur noch 48 Prozent der 15- bis 24-Jährigen sind darin überzeugt, dass sich Leistung auszahlt und sozialer Aufstieg in Deutschland möglich ist. 2019 waren es in derselben Studienreihe noch 59 Prozent.

Vor diesem Hintergrund lädt McDonald's Deutschland zum nächsten Burger Dialog nach Köln-Kalk ein. Unter dem Titel "Herkunft oder Leistung - was entscheidet heute über sozialen Aufstieg?" diskutieren Spitzenpolitiker gemeinsam mit jungen Menschen über die Frage, wie Chancengerechtigkeit in Deutschland gestärkt werden kann.

Soziale Herkunft als Hürde - Leistung allein reicht nach Meinung vieler nicht mehr

Die aktuelle YouGov-Umfrage zeigt, dass viele junge Menschen strukturelle Hindernisse für gesellschaftlichen Aufstieg wahrnehmen. Gleichzeitig sehen 64 Prozent der Befragten die Politik in der Verantwortung, Lösungen für kollektive Herausforderungen wie Bildung, Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit zu schaffen. 68 Prozent schreiben der Politik sogar eine starke Verantwortung für bessere Aufstiegschancen zu. Auch Unternehmen werden in die Pflicht genommen. Junge Menschen erwarten vor allem Investitionen in Weiterbildung (48 Prozent), bessere interne Aufstiegsmöglichkeiten (47 Prozent) sowie mehr Ausbildungs- und Einstiegsplätze (46 Prozent).

Burger Dialog bringt unterschiedliche Perspektiven an einen Tisch

Über diese Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze diskutieren beim Burger Dialog am 16. Juli 2026 in Köln:

Eko Fresh, Rapper

Paul Ziemiak (CDU)

Jochen Ott (SPD)

Tim Achtermeyer (Bündnis 90/Die Grünen)

Moderiert wird die Veranstaltung von Unternehmerin und TEDx-Speakerin Anastasia Barner. Den musikalischen Abschluss bildet eine gemeinsame Live-Performance von Eko Fresh und dem Young Talent Teven, eine der spannendsten neuen Stimmen im deutschen Rap.

Im Mittelpunkt stehen Fragen wie:

Warum glauben immer weniger junge Menschen an das Aufstiegsversprechen Deutschlands?

Welche Rolle spielen Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarkt für soziale Mobilität?

Welche Verantwortung tragen Politik, Unternehmen und jeder Einzelne?

Was muss passieren, damit Herkunft nicht über Zukunft entscheidet?

"Die Ergebnisse zeigen ein deutliches Warnsignal: Viele junge Menschen haben das Gefühl, dass familiäre Herkunft heute stärker über Chancen entscheidet als Leistung. Wenn der Glaube an sozialen Aufstieg verloren geht, verliert eine Gesellschaft einen wichtigen Zukunftsmotor. Deshalb wollen wir beim Burger Dialog Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen und darüber diskutieren, wie wir wieder mehr Vertrauen in Chancen, Leistung und gesellschaftliche Teilhabe schaffen können", sagt Markus Weiß, Unternehmenssprecher und Impact Lead bei McDonald's Deutschland.

Über den Burger Dialog

Mit dem Burger Dialog hat McDonald's Deutschland ein Dialogformat geschaffen, das junge Menschen, politische Entscheidungsträger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft in McDonald's Restaurants quasi an einen Tisch bringt. Ziel ist es, aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen offen zu diskutieren, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und konkrete Lösungsansätze zu entwickeln. Nach Veranstaltungen zu Themen wie gesellschaftlichem Zusammenhalt, Landwirtschaft, Bildung, Ehrenamt und Engagement steht diesmal die Frage im Mittelpunkt, wie Deutschland wieder mehr soziale Mobilität und Chancengerechtigkeit ermöglichen kann.

Termin: 16. Juli 2026

Ort: McDonald's Restaurant, Istanbulstraße, Köln

Weitere Informationen: Burger Dialog 2026 | Unsere Verantwortung | McDonald's Deutschland

Über die YouGov-Studie:

Die Daten basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov-Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Im Zeitraum vom 30.06. bis 06.07.2026 wurden insgesamt 1.002 Personen im Alter von 16 bis 29 Jahren (Gen Z) befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die gleichaltrige Wohnbevölkerung in Deutschland.

Über die McDonald's Ausbildungsstudie 2025:

Gemeinsam mit dem Institut für Demoskopie Allensbach legte McDonald's 2025 seine fünfte Ausbildungsstudie vor. Für die repräsentative Erhebung wurden im Zeitraum von 13. bis 30. Juni 2025 insgesamt 1.027 Jugendliche im Alter von 15 bis 24 Jahren zu ihrem Lebensgefühl, ihren Zukunftsaussichten und ihrer Ausbildung befragt. Die Auswahl der Befragten erfolgte per Zufallsauswahl aus den Mitgliedern eines Online-Panels.

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