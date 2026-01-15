VAA - Führungskräfte Chemie

Patrick Herrmann ist neuer Referent für Presse und Politik beim VAA

Köln (ots)

Patrick Herrmann ist seit Jahresbeginn Referent für Presse und Politik beim VAA. Für die Mitglieder ist der Verband gleichzeitig politische Interessenvertretung, Rechtsunterstützung und Austauschplattform. In seiner neuen Funktion berichtet Herrmann, Schatzmeister der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG), direkt an den Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow. Er übernimmt die Koordination der Kommunikationsmaßnahmen im Bereich Mitglieder, Politik und Medien.

Zum 1. Januar 2026 hat Patrick Herrmann die Position als Referent für Presse und Politik beim VAA, der Vertretung der Fach- und Führungskräfte in der Chemie- und Pharmaindustrie, übernommen. Der 29-Jährige koordiniert die externen und internen Kommunikationsmaßnahmen, inklusive der sozialen Netzwerke.

"Wir sind sehr glücklich, mit Patrick Herrmann einen Kommunikator gewonnen zu haben, der sich sowohl in der chemischen Industrie mit all ihren Herausforderungen bestens auskennt als auch einen absoluten Rundumblick für Kommunikation mitbringt", erklärt VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow. "Der VAA wird mit ihm seine strategische Kommunikation weiter verstärken. Dafür haben wir nun eine ausgezeichnete Lösung gefunden."

Erhöhte Sichtbarkeit durch strategische Kommunikation

"Ich bin dem VAA dankbar für diese Chance", sagt Patrick Herrmann. "Es ist ein neues Umfeld, es sind neue Themen und zugleich ist die chemische Industrie mir bestens vertraut. Ich freue mich nun, für die Fach- und Führungskräfte in dieser einzigartig relevanten Industrie einen Mehrwert leisten zu können. Ohne sie wären Technologieführerschaft und Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltige und zirkuläre Produktion in der chemischen Industrie nicht möglich."

Patrick Herrmann berichtet direkt an die Geschäftsführung des VAA. Zuvor arbeitete er bei Covestro, wo er seit 2019 in verschiedenen Positionen tätig war. Seit 2023 ist er zudem Schatzmeister der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG) deren Vorstand er bereits seit 2020 angehört.

Original-Content von: VAA - Führungskräfte Chemie, übermittelt durch news aktuell