Trumps Zollregelungen gekippt: Rechtsstaatlichkeit hat gesiegt

Berlin (ots)

Zur Aufhebung eines Großteils von Trumps Zöllen durch den Supreme Court äußert sich bevh-Hauptgeschäftsführer Christoph Wenk-Fischer wie folgt:

"Die Entscheidung gibt mir die Zuversicht zurück, dass Recht und Gesetz auch in den USA weiterhin der Maßstab für alle Entscheidungen sind. Die Entscheidung Trumps war nicht nur formal falsch, sondern auch in der Sache selbst. Der bevh sieht sich in der Tradition des offenen, die Welt verbindenden Handels. Wir sehen ihn und die regelbasierte internationale Zusammenarbeit als Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften. Wir lehnen Unilateralismus sowie nationale Abgrenzung ab, wie wir in unserer Wernberger Erklärung 2018 bekräftigt haben."

Pressekontakt:

Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
Frank Düssler
Friedrichstraße 60 (Atrium)
10117 Berlin
Mobil: 0162 2525268
frank.duessler@bevh.org

