Eigene Premieren feiern / Es ist nie zu spät, etwas Neues zu erleben

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Dieses Mal geht es nicht um eine Theater-Premiere, sondern um eigene Premieren, denn es ist nie zu spät, etwas Neues zu erleben. Wie man kleine und große Herausforderungen meistern kann, um das Leben wieder abwechslungsreicher zu gestalten, weiß Marco Chwalek:

Sprecher: Je älter wir werden, desto mehr Routine schleicht sich ein, und das Leben wird bequemer, aber auch vorhersehbar und langweiliger. Das muss nicht sein. "Es ist wichtig, dass wir in jedem Alter Premieren feiern", sagt uns Anne-Bärbel Köhle vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber":

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 12 Sekunden

"Weil sie uns aus der Komfortzone bringen und uns zwingen, die Augen aufzuhalten für was Neues. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es nicht nur die Seele nährt, sondern auch tatsächlich den Geist wachhält."

Sprecher: Aber oft haben wir doch das Gefühl, dass unser Leben gleichförmig verläuft und nicht Neues passiert:

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 22 Sekunden

"Naja, da passiert unwillkürlich, weil viele Menschen, gerade wenn sie älter werden, denken: Das habe ich ja alles schon erlebt - den ersten Kuss, den ersten Job, den ersten Umzug. So ist es aber gar nicht. Achtsamkeitslehrer zum Beispiel raten dazu, ganz bewusst jeden Moment wahrzunehmen und als Premiere zu erleben, denn kein Moment in unserem Leben ist so wie der andere."

Sprecher: Und solch ein Moment kann zum Beispiel der Weg zum Bäcker sein, auf dem wir ganz bewusst dieses Mal auf die Geräusche der Straße achten. Aber es gibt auch andere Herausforderungen, die man gerne ausprobieren möchte, aber nicht weiß, ob man die überhaupt schaffen kann:

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 14 Sekunden

"Ich würde es einfach mal ausprobieren und den Mut zum größeren Schritt entwickeln. Wenn man sich entscheidet, eine Premiere zu erleben, dann passieren so viele neue Dinge. Man lernt neue Menschen kennen, man macht neue Erfahrungen. Und das spornt auch an."

Abmoderation: Und dieser Mut zahlt sich aus. Denn diese neuen Erfahrungen halten jung, geistig beweglich, und wir haben gleich viel mehr Lebenslust, berichtet der "Senioren Ratgeber".

