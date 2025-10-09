Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Altersflecken und wie man sie wieder loswird

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Altersflecken sind Pigmentflecken, die vor allem durch Sonnenlicht hervorgerufen werden. Darum hilft vorbeugend ein konsequenter Sonnenschutz. Hat man sie aber schon, gibt es zahlreiche Methoden, um die Altersflecken wieder loszuwerden. Marco Chwalek berichtet:

Sprecher: Die gute Nachricht vorweg: Altersflecken sind harmlos, aber sie stören oft aus kosmetischen Gründen, erklärt uns Andrea Mayer-Halm vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Wir haben sie gefragt, ob Cremes und Seren helfen, die Altersflecken aufzuhellen oder zu entfernen:

O-Ton Andrea Mayer-Halm:

"Ja, das schon, aber es braucht Geduld. Das passiert nicht über Nacht. Erkennbare Ergebnisse gibt es erst nach zwei, drei Monaten. In den Cremes sind Wirkstoffe enthalten wie Vitamin C, Vitamin B3, Retinol oder Thiamidol. Solche Wirkstoffe hellen die Altersflecken auf und hemmen weitere Pigmentbildung."

Sprecher: Bei einer Laserbehandlung soll man schneller einen Erfolg sehen. Stimmt das?

O-Ton Andrea Mayer-Halm:

"Da man mit Laser wirklich punktgenau arbeiten kann, gilt es als die beste Behandlungsmethode - mit sehr gutem Ergebnis. In der Regel reicht ein Termin, um die Altersflecken zu entfernen. Manchmal braucht es zwei oder höchstens drei. Und die Kosten liegen pro Sitzung zwischen 100 und 300 Euro."

Sprecher: Auf Social Media kursieren ja unzählige Tipps wie man Altersflecken mit Hausmitteln bekämpfen kann. Was ist davon zu halten?

O-Ton Andrea Mayer-Halm:

"Apfelessig oder Zitronensäure stehen zurzeit hoch im Kurs und sollen wahre Wunder vollbringen. Der Effekt ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Und wenn man es ausprobiert, sollte man aufpassen, dass man sich nicht die Haut verätzt."

Abmoderation: Altersflecken hin, Altersflecken her. Im Endeffekt zählt doch nur: Man ist so alt, wie man sich fühlt.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell