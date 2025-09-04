Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Gemüse ist mein Fleisch - Gut für die Gesundheit, das Klima, und es ist lecker

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Fleisch ist mein Gemüse - war einmal. Heutzutage sollte nur noch wenig Tierisches auf den Teller kommen. Dieser Rat wird allerdings selten befolgt. Wie wir mit Tricks und Alternativen das Umdenken erleichtern können, erklärt uns Marco Chwalek:

Sprecher: Wir alle essen im Schnitt ein Kilogramm Fleisch pro Woche, und der Großteil davon ist Schweine- und Rindfleisch. Und das ist besonders ungesund, genauso wie das verarbeitete Fleisch, sagt Dr. Johann Roch vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber":

O-Ton Dr. Johann Roch: 15 sec.

"In verarbeitetem Fleisch wie Wurst, Fleischkäse, Schinken steckt oft viel Fett und Salz. Pökelsalz zum Beispiel ist besonders schädlich und erhöht dann auch das Risiko für Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen."

Sprecher: Im Gegensatz zu verarbeitetem Fleisch, ist unverarbeitetes Fleisch meistens magerer und enthält keine Zusatzstoffe. Wenn wir unserer Gesundheit zuliebe aber generell weniger Fleisch essen wollen, gibt es leckere Alternativen:

O-Ton Dr. Johann Roch: 15 sec.

"Hülsenfrüchte sind eine gute und auch eiweißhaltige Alternative. Kann man zum Beispiel Linsen statt Hack in die Bolognese geben. Und auch magere Milchprodukte sind eine gute Möglichkeit. Die enthalten dann wichtige B-Vitamine."

Sprecher: Das hört sich einfach an. Aber wie schaffen wir es, mehr auf Gemüse zu setzen? Hier sind Tipps, wie uns das Umdenken zu weniger Fleisch leichter fällt:

O-Ton Dr. Johann Roch: 16 sec.

"Ganz viele Gewürze schmecken so "typisch" nach Fleisch. Majoran zum Beispiel, aber auch Sojasoße hat so diesen deftigen Umami-Geschmack. Und man kann natürlich reduzieren. Wieso denn nicht mal das Fleisch als Beilage nehmen und das Gemüse als Hauptgericht servieren."

Abmoderation: Der "Diabetes Ratgeber" erinnert uns auch daran, dass weniger Fleisch nicht nur von Vorteil für unsere Gesundheit ist, sondern auch dem Klima guttut.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell