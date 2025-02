GL Consulting & Interim

Leadership: Gert Löhmer von GL Consulting & Interim verrät die 10 wichtigsten Faktoren erfolgreicher Führung in einer dynamischen Welt

Bild-Infos

Download

Emmerthal (ots)

Führung ist für den Erfolg essenziell und Leadership kann erlernt werden – davon ist Gert Löhmer, Gründer und Geschäftsführer von GL Consulting & Interim, überzeugt. Als Interim-Manager für notleidende Industrieunternehmen weiß er genau, welche Aspekte eine gute Führungskraft ausmachen. Die zehn wichtigsten Leadership-Kompetenzen verrät er hier.

Gute Führungskräfte tragen maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens bei. Mit Kernkompetenzen wie Zielorientierung, Kommunikationsstärke, Entscheidungsfähigkeit und Empathie gelingt es ihnen, die Zielerreichung ihres Unternehmens, den innovativen Fortschritt und die Weiterentwicklung ihres Teams in Einklang zu bringen und dabei stets mit gutem Vorbild voranzugehen. In einer Branche wie der des Maschinenbaus, die durch technologische Fortschritte, Wettbewerb und globale Herausforderungen stark beeinflusst wird, ist Leadership von daher zentraler Bedeutung und die Anforderungen an Führungskräfte sind entsprechend hoch. Wer hier nicht zu einhundert Prozent hinter seiner Mission steht und weiß, worauf es ankommt, wird mit seinem Team keine Erfolge erzielen können. „Leadership beginnt mit der inneren Haltung: Wer führen will, muss wissen, warum“, erklärt Gert Löhmer, Geschäftsführer von GL Consulting & Interim. „Ohne die richtige Motivation kann man zwar eine Führungsposition erreichen, aber keine echte Führungspersönlichkeit werden – denn Leadership ist eine Haltung, kein Titel.“

„Erfolgreiche Führung vereint Klarheit, Vertrauen und Flexibilität. Diese Prinzipien sind nicht nur Theorie, sondern praxiserprobte Methoden, die den Unterschied machen. Ein Leader bestimmt die gute Unternehmenskultur als wichtige Grundlage für Unternehmenserfolg“, fährt der Experte fort. „Das Gute ist: Leadership kann man lernen – und das muss man auch.“ Gert Löhmer von GL Consulting & Interim weiß, wovon er spricht: Als Marineoffizier mit Maschinenbaustudium konnte er bereits in jungen Jahren eine beeindruckende Führungskompetenz und tiefgreifendes Wissen im Umgang mit Krisensituationen aufbauen. Sein späterer Wechsel in die Wirtschaft machte deutlich, wie wertvoll seine praktischen Erfahrungen aus der Marine und die damit einhergehende Fähigkeit, unter Druck Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen, für Unternehmen sind. Denn dass Gert Löhmer Leadership in realen, kritischen Situationen und mit ehrlichem Feedback erlernen konnte, spiegelt sich in seiner umfassenden Expertise eindrucksvoll wider. Aus seiner Erfahrung kann er zehn Führungsaspekte nennen, die für Maschinenbauunternehmen besonders wichtig sind.

1. Vision und Strategie

Führung beginnt mit einer klaren Vision: Eine Führungskraft muss in der Lage sein, ein zukunftsorientiertes Bild für das Unternehmen zu entwickeln und dieses sowohl auf kurzfristige als auch auf langfristige Ziele auszurichten. Anschließend gilt es, diese effektiv im Unternehmen zu kommunizieren und zu verankern. Gemeinsam erarbeitete Strategien zur Erreichung der Ziele fördern dabei die Motivation aller Beteiligten und steigern die Qualität der Ergebnisse.

2. Kommunikation

Erfolgreiche Führung basiert auf klarer und konsistenter Kommunikation auf allen Unternehmensebenen. Besonders im Maschinenbau ist es essenziell, dass Führungskräfte komplexe technische und strategische Inhalte verständlich vermitteln. Durch regelmäßigen Austausch, aktives Zuhören und einen offenen Dialog werden Missverständnisse vermieden und eine Kultur des Respekts gefördert. Starke Kommunikation stärkt Vertrauen und Mitarbeiterengagement – sowohl in stabilen Phasen als auch in Zeiten des Wandels.

3. Empowerment und Vertrauen

Eine effektive Führungskraft entfaltet das Potenzial ihrer Mitarbeiter, indem sie ihnen Verantwortung und Entscheidungsfreiheit überträgt. Dieses Empowerment fördert Innovation, steigert die Effizienz und ermöglicht schnelle Reaktionen auf Herausforderungen. Vertrauen ist dabei entscheidend – es schafft eine produktive Arbeitsumgebung und ermutigt zu kontinuierlichem Lernen, indem Fehler als Entwicklungschancen gesehen werden.

4. Entscheidungsfindung

Ein erfolgreicher Leader muss in der Lage sein, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, komplexe Informationen zu analysieren, Risiken abzuwägen und gleichzeitig in Zeiten von Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben. Vor allem im Maschinenbau, wo Fehler hohe Kosten verursachen können, erfordert die Entscheidungsfindung Fachwissen und ein starkes Urteilsvermögen.

5. Teamwork und Kollaboration

In der Maschinenbauindustrie, die oft von großen Projekten und interdisziplinärer Zusammenarbeit geprägt ist, ist Teamwork unerlässlich. Hierbei ist es die Aufgabe der Führungskraft, eine Umgebung zu schaffen, in der Teammitglieder bereit sind, miteinander zu arbeiten, Wissen zu teilen und gemeinsam Lösungen zu finden. Auch die Förderung von abteilungsübergreifender Zusammenarbeit ist entscheidend, um innovative Lösungen zu entwickeln und eine höhere Produktivität zu erreichen.

6. Emotionale Intelligenz

Emotionale Intelligenz (EI) ist eine essenzielle Führungskompetenz, die es ermöglicht, eigene und fremde Emotionen zu erkennen, zu verstehen und gezielt zu steuern. Besonders im technisch geprägten Maschinenbau kann eine Führungskraft mit hoher EI maßgeblich zur Schaffung eines respektvollen und unterstützenden Arbeitsklimas beitragen. Sie erkennt die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter, entschärft Konflikte frühzeitig und fördert eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur. Dies steigert nicht nur die Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeiter, sondern auch die langfristige Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Wer führen will, muss Menschen mögen – ein positives Menschenbild ist die Grundvoraussetzung für gutes Leadership.

7. Innovationsförderung und Change Management

Innovation ist ein zentraler Treiber im Maschinenbau, und erfolgreiche Führungskräfte fördern eine Kultur, die Kreativität und Risikobereitschaft unterstützt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen kontinuierlich neue Ansätze entwickeln und bestehende Prozesse optimieren. Dazu gehört auch, seinen Mitarbeitern die Freiheit zu geben, Ideen zu erproben und Experimente zu wagen, ohne Angst vor Misserfolg. Eine echte Innovationskultur entsteht, wenn auch gescheiterte Versuche als Lernchancen betrachtet werden. Führungskräfte spielen hierbei eine Schlüsselrolle, indem sie Offenheit für neue Technologien zeigen und ein Umfeld schaffen, in dem jeder ermutigt wird, innovative Lösungen zu finden.

8. Krisenmanagement

Wahre Führung zeigt sich in Krisensituationen, wenn schnelles und besonnenes Handeln gefragt ist. Ob wirtschaftliche Abschwünge, technologische Veränderungen oder interne Herausforderungen wie Produktionsausfälle – eine Führungskraft muss in der Lage sein, Ruhe zu bewahren, die Lage zügig zu analysieren und geeignete Lösungen zu finden. Erfolgreiches Krisenmanagement erfordert nicht nur rasche Entscheidungen, sondern auch klare Kommunikation und das Vertrauen der Mitarbeiter. Die Fähigkeit, Teams sicher durch schwierige Zeiten zu führen und das Unternehmen auf Kurs zu halten, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.

9. Entwicklung von Talenten

Eine der wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft ist die systematische Entwicklung von Talenten, um den Nachwuchs an motivierten und qualifizierten Fachkräften sicherzustellen. Ein guter Leader schafft ein Umfeld, das kontinuierliches Lernen fördert und es Mitarbeitern ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Neben Transparenz und der Anerkennung von Erfolgen sollten auch innovative Ansätze wie virtuelle Teams und hybride Arbeitsmodelle Teil davon sein.

10. Integrität und Vorbildfunktion

Integrität ist das Fundament erfolgreicher Führung, da sie Vertrauen, Fairness und Transparenz gewährleistet. Eine integre Führungskraft trifft Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens und der Mitarbeiter, ohne persönliche Vorteile oder kurzfristige Gewinne in den Vordergrund zu stellen. Sie dient als Vorbild und prägt die Unternehmenskultur durch ethisches Verhalten und konsequente Standards. Besonders im Maschinenbau, wo Compliance, Sicherheitsvorschriften und ethische Verantwortung essenziell sind, stärkt Integrität das Vertrauen und die Loyalität innerhalb des Unternehmens.

Sie wünschen sich Interim-Unterstützung für die 1. Führungsebene in Ihrem Industrie- oder Maschinenbauunternehmen oder steuern Sie sogar schon auf eine Krise zu und wollen diese umgehen? Dann melden Sie sich jetzt bei Gert Löhmer von GL Consulting & Interim, vereinbaren Sie einen Termin und profitieren Sie von schnellen, effizienten und maßgeschneiderten Lösungen!

Original-Content von: GL Consulting & Interim, übermittelt durch news aktuell