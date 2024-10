Johnson & Johnson GmbH

Das Beste aus Wissenschaft und Natur

Der Pioneer Aveeno® ist nun seit September 2024 endlich auch in deutschen Apotheken erhältlich

München (ots)

Das Beste aus Wissenschaft und Natur

Die Kraft des Hafers für empfindliche Haut - Pionier Aveeno® endlich auch in Deutschland!

Intensive Pflege für empfindliche Haut ist durch hochwirksame Hafertechnologie jetzt ganz einfach: Aveeno®, die führende Körperpflegemarke aus den USA, Kanada und Großbritannien[1] ist seit September 2024 in deutschen Apotheken erhältlich. Das Produktportfolio umfasst drei Körperpflegelinien sowie eine Gesichtspflegelinie. Durch den in ausgewählten Produkten enthaltenen, einzigartigen 3-fachen Haferkomplex beruhigen die Produkte selbst stark beanspruchte und empfindliche Haut effektiv.

Eine in 18 Ländern durchgeführte Studie zeigt, dass empfindliche Haut 71 %[2] der Erwachsenen betrifft, - dabei mehr Frauen als Männer - und häufig auf eine geschwächte Hautschutzbarriere zurückzuführen ist. Betroffene leiden unter Hautirritationen, rauen Stellen oder schmerzhaften Rissen bis hin zu entzündlichen Hautschäden. Mit über 75 Jahren Erfahrung in der Hautpflege und gestützt auf mehr als 30 klinische Studien zur Wirksamkeit mit über 3.000 Patient:innen ist Aveeno® führend im Bereich Haferforschung in der Dermatologie bei empfindlicher Haut.

"Viele Menschen leiden unter empfindlicher, geschädigter Haut und deren Folgen. Mit den haferbasierten Produkten kombiniert Aveeno® das Beste aus Natur und Wissenschaft und hilft Menschen mit empfindlicher Haut dabei, eine wirksame tägliche Pflegeroutine zu entwickeln, um die Anzeichen geschädigter Haut zu lindern." sagt Shebnem Yusifova[3] (Marketing Lead Aveeno Central Europe bei Kenvue). "In der Apotheke können die Konsument:innen auf die fundierte Beratung vertrauen und das für sie passende Produkt finden."

Einzigartig: Der 3-fache Haferkomplex

Bereits seit 2000 v. Chr. wird Hafer zur Linderung von Hautirritationen verwendet. Für besonders anspruchsvolle Haut hat Aveeno den einzigartigen 3-fachen-Haferkomplex entwickelt, durch den das Produkt seine Wirkung entfalten kann und der selbst stark beanspruchte und empfindliche Haut effektiv beruhigt.

Haferöl stärkt die Hautschutzbarriere[4] durch die Bildung eines Films und kann die körpereigene Produktion von Ceramiden anregen[5] und so den Feuchtigkeitsgehalt in der Haut erhöhen.

Kolloidales Hafermehl unterstützt die Hautschutzbarriere. Es fördert das Wachstum natürlicher, auf der Haut vorkommender Mikroorganismen und trägt so zu einem ausgeglichenen Hautmikrobiom[6] bei.

Haferextrakt wirkt antioxidativ, juckreizmildernd und entzündungshemmend4, indem er nachweislich die Ausschüttung entzündungsfördernder Proteine aus Hautzellen reduziert.

Rouven Verheyen[7] (Medical Advisor bei Kenvue Central Europe und Pharmazeut) betont die nachgewiesen hohe Wirksamkeit: "Durch die einzigartige Kombination der hochwirksamen Haferbestandteile mit unterschiedlichen Inhaltsstoffen, deren Wirkungen sich optimal ergänzen, können selbst die Anzeichen besonders empfindlicher Haut effektiv gelindert werden."

Aveeno® in Deutschland: Zugeschnitten auf die Bedürfnisse empfindlicher Haut

Durch die klinische Kompetenz und die herausragende Haferexpertise verbindet das Produktportfolio von Aveeno® das Beste aus Wissenschaft und Natur und richtet sich nach den unterschiedlichen Bedürfnissen:

Daily Moisturising: spendet 48 h Feuchtigkeit*, geeignet für normale bis trockene, empfindliche Haut

Skin Relief: spendet 72 h Feuchtigkeit* und mildert Juckreiz in 60 Sekunden**, ideal für sehr trockene, empfindliche Haut

Dermexa: hilft, das Gleichgewicht des Hautmikrobioms zu verbessern und ist für sehr trockene bis hin zu Ekzemen neigende, empfindliche Haut geeignet

Calm+Restore: beruhigt sofort und spendet 24 Stunden*** intensive Feuchtigkeit für normale bis trockene, empfindliche Haut

So pflegen die Aveeno® Produktlinien das ganze Jahr über empfindliche, gereizte Haut und bieten vor allem in den bevorstehenden kalten Monaten speziellen Schutz für die Haut. Die Hautbarriere wird gestärkt und schützt vor den Strapazen niedriger Temperaturen und trockener Heizungsluft. Aveeno® ist der perfekte Begleiter durch den Alltag - nicht nur im Winter, sondern zu jeder Jahreszeit.

Über Aveeno®

Aveeno® ist eine Marke von Kenvue (Johnson & Johnson GmbH). Führend in der Haferforschung und weltweit mit Dermatologen entwickelt, nutzt Aveeno® die Wirkung des Hafers, um die Zeichen empfindlicher Haut zu lindern - für eine gesund aussehende, schöne Haut. Auf der Grundlage von 75 Jahren klinischer Forschung zu den dermatologischen Effekten von Hafer und mehr als 80 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, steht Aveeno® für die Entwicklung bahnbrechender Produktformulierungen. Aveeno® ist weltweit in über 30 Ländern erhältlich und die #1 Körperpflege in den USA, Kanada und Großbritannien. Mehr unter: www.aveeno.de und Instagram: @Aveeno_DE

Für weitere Informationen über Kenvue besuchen Sie bitte: www.kenvue.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieser Media Alert enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über den Launch des Aveeno® in Deutschland. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird", "geht davon aus", "schätzt" und anderen Worten mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Die Leser:in wird davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Kenvue Inc. ("Kenvue") und seinen Tochtergesellschaften abweichen.

Eine Auflistung und Beschreibung von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie in den von Kenvue bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q sowie anderer Unterlagen, die unter www.kenvue.com oder auf Anfrage bei Kenvue erhältlich sind. Kenvue und seine verbundenen Unternehmen übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

