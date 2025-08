Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Selbstversuch mit der Abnehmspritze

So wirken die neuen Spritzen gegen Übergewicht

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Seit einigen Jahren sind sogenannte Abnehmspritzen auf dem Markt. In einem Selbstversuch probiert der Chefredakteur der Apotheken Umschau eine solche derzeit am eigenen Leib aus. Wie es dazu kam, weiß Petra Terdenge:

Sprecherin: Dr. Dennis Ballwieser ist Arzt, Mitte 40 und übergewichtig, seitdem er ein Teenager war. Wie viele andere Menschen auch versuchte er, das Gewicht wieder loszuwerden und zu halten. Doch da das ohne Hilfe von außen fast unmöglich ist, entschied er sich dafür, die neuen Abnehmspritzen auszuprobieren:

O-Ton Dennis Ballwieser 19 sec.

"Wegen dieser langen Geschichte meines Übergewichts bin ich mit meiner behandelnden Ärztin zu dem Schluss gekommen, dass ein Versuch, wie es mir mit dieser Spritze geht, was ich abnehmen kann und wie sich das auf meinen Körper auswirkt, angebracht ist. Das mache ich jetzt seit einem halben Jahr mit bisher sehr positiven Ergebnissen für mich."

Sprecherin: Die Spritzen, auch wenn es unterschiedliche Wirkstoffe sind, wirken alle auf die Botenstoffkreisläufe im Körper, die gestört sind und zum Übergewicht führen. Sie ermöglichen, deutlich abzunehmen, so lange man die Spritzen nimmt. Bei Ballwieser sind es bisher rund 20 Kilo. Allerdings gibt es Nebenwirkungen:

O-Ton Dennis Ballwieser 20 sec.

"Das hat immer auch unerwünschte Wirkungen, bei mir ist es vor allem die Übelkeit, wobei ich die persönlich nicht als negativ empfinde. Und man muss sagen, wir wissen noch nicht viel darüber, was die Langzeitfolgen sind. Deswegen muss man bei aller Euphorie, dass es überhaupt so etwas gibt, etwas vorsichtig sein und das genau im Auge behalten."

Sprecherin: Bei den Abnehmspritzen gibt es laut Ballwieser vor allem zwei Probleme. Das erste ist, dass die meisten Menschen, die sie brauchen, sie nicht bekommen. Übergewichtige, die gesetzlich krankenversichert sind, haben ohne eine Nebendiagnose kaum eine Chance, das Medikament so verschrieben zu bekommen, dass die Kasse die Kosten auch trägt. Das heißt, dass mehrere Hundert Euro pro Monat aus der eigenen Tasche gezahlt werden müssen.

O-Ton Dennis Ballwieser 20 sec.

"Das zweite ist, dass wenn man die Spritzen dann anwendet, einem keiner sagen kann: soll das jetzt ewig so weitergehen, spritzt man die bis zum Lebensende? Und was muss man eigentlich noch alles herausfinden, wie sicher diese Spritzen in der Langzeitanwendung wirklich sind. Da muss man so ehrlich sein: das ist im Moment beides offen."

Abmoderation: Trotzdem bieten die Abnehmspritzen eine Chance, so die Apotheken Umschau. Übergewichtige können durch die Therapie Zeit und Lebensqualität gewinnen - und hoffentlich lange genug gesund bleiben, bis Medizin und Pharmazie weitere Fortschritte gemacht haben.

