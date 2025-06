Rufus Beck im "Senioren Ratgeber": "Alles in diesem Leben ist geliehen."

Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Rufus Beck glaubt an die Kraft von Visionen: "Das ist wie ein inneres Navigationssystem", sagt der Schauspieler im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Sie geben etwas ein, dann kommt eine Baustelle, Sie müssen einen Umweg fahren, aber Sie kommen letztendlich ans Ziel. Wenn die Vision stark genug und ganz tief in einem verwurzelt ist, kann es sein, dass sie in irgendeiner Form wahr wird."

Der 67-Jährige ist überzeugt, dass das auch im Alter wichtig ist. "Wer sich nicht in die Zukunft sehnt, hat ein Problem." Denn wer zu alt für Visionen sei, gebe sich selbst auf. Becks Mutter musste vor anderthalb Jahren ein Bein abgenommen werden, erzählt er. Und hat weiterhin Spaß am Leben: "Sie ist fit, sie geht dreimal in der Woche mit dem einen Bein ins Fitnessstudio. Sie schaut nach vorn, sie ist eine Macherin."

Das Thema Altern beschäftigt Rufus Beck: Bei ihm hängt ein Plakat, auf dem jede Woche bis zum 100. Geburtstag eines Menschen durch einen Punkt symbolisiert wird. "Ich werde jetzt 68 Jahre alt und habe die zwei Drittel, die hinter mir liegen, sehr bildlich vor Augen. Aber auch das Drittel, das vielleicht noch vor mir liegt. Alles in diesem Leben ist geliehen, jede Woche kann meine letzte sein, weiß ich's? Also fülle ich jede Woche einen dieser Punkte aus und frage mich: War das eine gute Woche? Es geht nicht darum zu sagen: Das war ein toller Tag und das war ein schlechter Tag. Es geht darum, achtsam zu sein. So schaue ich mit Dankbarkeit auf die Punkte, sehe aber auch: Die Einschläge kommen näher."

