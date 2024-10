Klier Hair Group GmbH

Willkommen in Deutschlands größter Friseurfamilie

Die Klier Hair Group begrüßt 500 Azubis auf den Welcome Days im Unternehmen

Wolfsburg (ots)

Rund 500 neue Auszubildende starten in diesem Jahr ihre Ausbildung bei der Klier Hair Group, in einem von deutschlandweit rund 700 Salons. Auf die jungen Menschen warten spannende Ausbildungsjahre, die ihnen vor allem die Freude am Friseurhandwerk für ein ganzes Berufsleben vermitteln soll. Das Besondere: In der Klier Hair Group durchläuft der potenzielle Friseurnachwuchs ein eigenes, internes Programm, bei dem die neuen Talente bestens gefördert und begleitet werden. Zum Start begrüßt die Klier Hair Group die Neustarter bei insgesamt sieben so genannten Welcome Days in den Wella-Studios in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt und München.

Mit knapp 40 Prozent Abbrechern im ersten Jahr liegt das Friseurhandwerk weit vorn in der Abbruch-Statistik*. Deshalb setzt der größte Ausbilder der Branche nicht nur auf die Vermittlung von Fachkompetenz, sondern auch von Anfang an auf die persönliche Betreuung und das Teamgefühl - ganz im Sinn des Familiencharakters.

Sieben Welcome Days in zwei Wochen

Im September treffen sich die neuen Auszubildenden der Klier Hair Group in den Wella Studios deutschlandweit. Mit Spaß, Information und Teambuilding starten sie an diesem besonderen Onboarding-Tag ihre berufliche Zukunft. Die Auftaktevents sind interaktiv und facettenreich gestaltet, um gleich zu Beginn zu begeistern: Mitglieder der Familie Klier sind vor Ort für ein Interview und erzählen von der 75-jährigen Unternehmensgeschichte. Die so genannten Talent Guides, die als Ausbildungsbegleiterinnen den Auszubildenden über die drei Jahre zur Seite stehen, moderieren die Veranstaltung. Gemeinsam wird mit spielerischen Teamübungen und viel Kommunikation die erste Berührungsangst genommen. Ehemalige Auszubildende teilen Erfahrungen und geben Einblicke in ihre Karriere. Auch Wella, strategischer Partner der Klier Hair Group, stellt sich vor und inspiriert die Nachwuchskräfte mit Styling-Angeboten.

Praxis, Leidenschaft & Vernetzung von Anfang an

Die Welcome Days sind Teil des Auftakts des modernen Ausbildungskonzepts der Klier Hair Group. Es gilt, Handwerks- und Servicekompetenz zu vermitteln, Begleitung und Unterstützung zu geben und ein bindendes Teamgefühl aufzubauen. Der Nachwuchs wählt den Beruf Friseurin vor allem aus der Motivation heraus, kreativ mit eigenen Händen tätig zu werden. Deshalb wird er in den Salons der Marken KLIER, Super Cut, HairExpress zügig und professionell an die Arbeit mit der Kundschaft herangeführt. Auszubildende erhalten von Stunde Eins an Kenntnisse in Kundenbegrüßung, Kommunikation am Telefon, Termine vereinbaren, Kopfmassagen geben, Föhnen, Wimpern färben, Haare waschen oder Ansatzfarbe auftragen. Schon im Weihnachtsgeschäft bringen sie Kunden mit ersten Herrenhaarschnitten zum Strahlen.

Ausbildung bei der Klier Hair Group ist anders

Neben der Ausbilderin im Salon werden die Friseure von morgen von den Talent Coaches betreut. Diese sind nach Einzugsgebieten der Handwerkskammern aufgestellt. In Prüfungsteams organisieren sie zum Beispiel die Vorbereitung auf die regional unterschiedlich aufgesetzten Gesellenprüfungen und betreuen die Azubis als Vertrauensperson. Auch bei einer Unternehmensstruktur mit rund 700 Filialen und insgesamt 850 Auszubildenden sorgt die Klier Hair Group für einen Austausch untereinander. Die meisten Salons beschäftigen eine oder mehrere Auszubildende. Die Welcome Days legen den Grundstein für persönliche Kontakte zu anderen Azubis in der gleichen Situation und zu den Talent Coaches als Ansprechpartner für alle Belange.

Profis von heute für Profis von morgen: Talent Academy

Die Talent Coaches sind Teil der Klier Talent Academy. Den Kern der Arbeitsgruppe bilden die Talent Guides, fünf erfahrene Salonleiterinnen, und Personalreferentin Julia Porth. Ihr Ziel ist es, die Ausbildung bei Europa größtem Friseurfilialist dauerhaft zukunftsfähig und attraktiv zu gestalten, Auszubildende zu finden und strukturiert zu qualifizieren. So ist beispielsweise eine Reihe von elf Workshops innerhalb der drei Ausbildungsjahre entstanden. Dass die Ausbildung in der Klier Hair Group einen hohen Stellenwert einnimmt und so praxisnah wie persönlich aufgesetzt wird, basiert letztlich auch darauf, dass die Unternehmensleitung mit dem Thema bestens vertraut ist: Michael und Robert Klier, Geschäftsführer der Klier Hair Group und Inhaber in dritter Generation, haben das Friseurhandwerk selbst gelernt. Bis heute hat die Klier Hair Group mehr als 22.000 Friseure ausgebildet.

*Bericht des BIBB Bundesinstituts für Berufsbildung für das Jahr 2021 Fakten zur Ausbildung bei der Klier Hair Group

Facts

- Gesamtanzahl der aktiven Azubis (Stand September 2024): rund 850

- Neue Azubis in 2024 eingestellt: rund 500 (740 Stellen angeboten)

- Karriereseite https://klierhairgroup.career.softgarden.de/

Über die Klier Hair Group

Die Klier Hair Group GmbH bietet professionelle Friseurdienstleistungen, Haarpflege- und Styling-Produkte. Sie ist mit rund 700 Salons und Shops der größte Friseur-Filialist Europas, in Deutschland flächendeckend vertreten und vereint die Friseur- und Shopmarken KLIER, essanelle, Super Cut, Styleboxx, HairExpress, COSMO und den Onlineshop www.klier-hair-world.de unter einem Dach. Für jeden Kunden-Typ gibt es eine Salonmarke. Den Grundstein der Unternehmensgeschichte legte Elfriede Klier im Jahr 1948 in Werdau. Im Jahr 2018, wurden die damaligen Gesellschaften HairGroup, Frisör Klier und Cosmo Beauty zur Klier Hair Group GmbH verschmolzen. Rund 392.000 Kund*innen besuchen die Salons in Deutschland pro Monat. Rund 5.000 Mitarbeitende aus 66 Ländern werden beschäftigt. Neben Deutschland ist die Klier Hair Group in Tschechien und der Slowakei (unabhängige Gesellschaften) tätig. Sie wurde als Branchengestalter mit Vorreitercharakter mit dem Wella Family Award 2017 prämiert. Die heutigen Geschäftsführer Michael und Robert Klier führen das Familienunternehmen in dritter Generation. Die Zentrale sitzt in Wolfsburg.

