Energiekick: Das sollten Sie über Koffein wissen

Viele Menschen können nicht ohne Koffein. Es steckt in Kaffee und Espresso, in Energydrinks, Tee, Matcha-Pulver, Guarana oder in Koffeintabletten. Koffein kann Konzentration und körperliche Leistungsfähigkeit steigern und helfen, wach zu bleiben. "Wer es übertreibt, kann nervös, schlaflos oder zittrig werden und Herzrasen oder Verdauungsprobleme bekommen", erklärt Philine Lenz, Referentin am Bundeszentrum für Ernährung in Bonn, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Vorsicht vor Missbrauch von Energydrinks

Kaffee ist Wachmacher Nummer eins. Eine große Tasse Filterkaffee (200 Milliliter) enthält ungefähr 90 Milligramm Koffein, je nach Sorte und Zubereitung. Eine Tasse Espresso kommt auch 60 Milligramm. Die Reizstoffe, die bei der Röstung entstehen, können Magenprobleme verursachen. Espresso ist oft besser verträglich. Kurzzeitig kann bei Kaffee und Espresso der Blutdruck ansteigen, langfristig hat Koffein wohl keinen Einfluss auf ihn.

Energydrinks sind zuckrige Kicks. Eine 500-Milliliter-Dose enthält bis zu 60 Gramm Zucker. "Dadurch schnellt der Blutzucker in die Höhe, das macht zusätzlich wach", erklärt Philine Lenz. Auch ordentlich Koffein ist im Spiel: Mit rund 32 Milligramm pro 100 Milliliter reizen die Hersteller die gesetzliche Höchstmenge meist aus. Der Missbrauch von Energydrinks kann schwere gesundheitliche Folgen haben, wie Herzrhythmusstörungen und akute Organentzündungen, etwa von Leber oder Magen. Auch sind Fälle von Herzstillstand nach übermäßigem Konsum bekannt.

Guarana enthält ebenfalls Koffein

In Maßen sollte auch das Trendgetränk Matcha genossen werden. Das Grüntee-Pulver soll gesund sein, wofür aber wissenschaftliche Belege fehlen. Ernährungsexperten raten: nicht mehr als ein Gramm Matcha-Pulver pro Tasse verwenden und höchstens dreimal täglich trinken. Bei grünem und schwarzem Tee liegt die wach machende Wirkung am enthaltenen Koffein, das hier aber langsamer aufgenommen wird als bei Kaffee, weil es an Gerbstoffe gebunden ist. Grüner Tee enthält etwa 30 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter, schwarzer Tee 45 Milligramm.

Koffein enthält auch Guarana. Das sind Samen, die aus dem Amazonasgebiet stammen. Es gibt sie in Form von Nahrungsergänzungsmittel, sie werden häufig aber auch Energydrinks beigemischt. Von übermäßigem Verzehr rät die Verbraucherzentrale ab, es kann zu Übelkeit, Kopfschmerzen und Herzrasen kommen. Von Koffeintabletten, die pro Tablette 100 bis 200 Milligramm und damit sehr viel Koffein enthalten, sollten insbesondere Menschen mit hohem Blutdruck lieber ganz die Finger lassen, so die "Apotheken Umschau".

