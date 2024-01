NORMA

Dritte große Preissenkung im Januar 2024 bei NORMA: Zehn Artikel aus dem Brot-Sortiment dauerhaft um bis zu 16 Prozent günstiger

Toastbrot, Malzmehrkornbrot, Eiweißbrot und Sandwich-Toasts reduziert

Nürnberg (ots)

Der Lebensmittel-Discounter reduziert bereits zum dritten Mal in diesem Jahr einen großen Teil seiner Produkte deutlich. Diesmal können sich die Kundinnen und Kunden über Preisnachlässe im Brot-Sortiment freuen. Neben den Vollkorn- und Buttertoasts von der Eigenmarke GOLDBLUME sind auch die Vital + Fit Malzmehrkornbrote von GUTES AUS DER BÄCKEREI und die Eiweißbrote von JULIUS BÄCK und HARRY betroffen. Kurzum: fünf Marken, zehn Produkte, bis zu 16 Prozent Ersparnis. Das schmeckt den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Bereits zum dritten Mal in 2024 - Preissenkung! Innerhalb der ersten beiden Wochen des Jahres hat NORMA so schon mehr als 30 beliebte Alltagsprodukte deutlich günstiger gemacht und alle Preisvorteile weitergegeben. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GOLDBLUME Vollkorntoast, 500 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,99 EUR GOLDBLUME Buttertoast, 500 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,99 EUR GOLDBLUME Sandwich Weizen, 750 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR GOLDBLUME Sandwich Vollkorn, 750 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR GUTES AUS DER BÄCKEREI Vital + Fit Malzmehrkornbrot, 500 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR JULIUS BÄCK Vital + Fit Malzmehrkornbrot, 500 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR JULIUS BÄCK Mehrkornbrot geschnitten, 500 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR JULIUS BÄCK Eiweißbrot, 500 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR HARRY Eiweißbrot, 500 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR HARRY Mehrkornbrot, 500 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR LIEKEN URKORN, Eiweißbrot, 500 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

