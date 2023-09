ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 36/23

Mainz (ots)

Woche 36/23 Mi., 6.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) The Princess of Disinformation - Alina Lipp und Putins Krieg Wie wird man Alina Lipp? Film von Anna Loll und Thomas Wendrich Kamera: Shane Thomas McMillan, Paul Tzschoppe Deutschland 2023 ____________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.30 Die Spur (HD/UT) Gott, Geld, Gehorsam Die verschlossene Welt der Zeugen Jehovas Film von Marco Irrgang und Maxie Römhild (vom 23.8.2023) Kamera: Timo Höft Deutschland 2023 Woche 38/23 Mi., 20.9. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 3.15 Uhr beachten: 3.15 Die Spur (VPS 3.14/HD/UT) The Princess of Disinformation - Alina Lipp und Putins Krieg Wie wird man Alina Lipp? Film von Anna Loll und Thomas Wendrich (vom 6.9.2023) Kamera: Shane Thomas McMillan, Paul Tzschoppe Deutschland 2023 3.45 Die Spur (HD/UT) The Princess of Disinformation - Alina Lipp und Putins Krieg Der Krieg und die Wahrheit Film von Anna Loll und Thomas Wendrich Kamera: Shane Thomas McMillan, Paul Tzschoppe Deutschland 2023 4.15 Die Spur (HD/UT) The Princess of Disinformation - Alina Lipp und Putins Krieg Der lange Arm des Kreml Film von Anna Loll und Thomas Wendrich Kamera: Shane Thomas McMillan, Paul Tzschoppe Deutschland 2023 (Weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen "auslandsjournal" und "frontal" entfallen.)

