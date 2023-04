SAT.1

Mit Rückenwind von Eminem: Rappt sich Emma (14) in das "The Voice Kids"-Finale?

Unterföhring (ots)

Eminem is watching Emma! Mit ihrer Version des Eminem-Hits "Mockingbird" sorgte "The Voice-Kids"-Talent Emma (14) weit über Deutschland hinaus für Furore: Der Clip wurde bislang mehr als 83,4 Millionen Mal auf TikTok angeschaut. Unter den Fans: Superstar Eminem, der zum ersten Mal überhaupt ein Tiktok-Video kommentierte. Am Freitagabend (21. April) gibt es in SAT.1 ein Wiedersehen mit Emma - sie singt und rappt um den Einzug ins "The Voice Kids"-Finale. Die 14-jährige Wienerin tritt im #TeamFanta mit dem Song "Changes" von 2Pac an. Kann sie damit ihre "Mockingbird"-Performance noch toppen?

Diese Kids treten am Freitag bei #TheVoiceKids an:

#TeamAlvaro: Blanche (11) aus Berlin, Lara (10) aus Schwetzingen/ Baden-Württemberg, Dominik H. (11) aus Burglengenfeld/ Bayern, Joyce (11) aus Ober-Ramstadt/ Hessen und Andrea (10) aus Darmstadt/ Hessen.

#TeamWincent: Mathis & Luis (15 & 14) aus Eltville/ Hessen, Marie (15) aus Witten/ NRW, Toby (13) aus Kettering, UK, Tom S. (14) aus Meerbusch/ NRW und Mia J. (14) aus Reppenstedt/ Niedersachsen.

#TeamFanta: Valentin & Matti (11 & 15) aus Heilbronn/ Baden-Württemberg, Amira B. (13) aus Moosburg/ Bayern, Hans (14) aus Hamburg, Lotta (14) aus Hennef/ NRW sowie Emma (14) aus Wien/ Österreich.

"The Voice Kids" Staffel 11 - freitags, 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #VoiceKids

