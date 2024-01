NORMA

NORMA reduziert zum Start ins neue Jahr die Preise für Fleisch-, Fisch-, Müsli-, Feinkost- und viele weitere Artikel

Auf den Discounter aus Nürnberg ist auch zu Jahresbeginn Verlass!

NORMA startet mit satten Preissenkungen ins neue Jahr! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter reduziert bei einer Vielzahl an Lebensmitteln - von Bio-Müsli bis hin zum Pangasiusfilet - die Preise. Die größte Preisreduzierung gibt es auf pazifisches Wildlachsfilet - hier können Kundinnen und Kunden des Nürnberger Lebensmittel-Discounters gleich 25 Prozent sparen. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): COOK! Remoulade 500 ml Bislang: 1,85 EUR Jetzt: 1,79 EUR COOK! Mayonnaise 500 ml Bislang: 1,85 EUR Jetzt: 1,79 EUR COOK! Salatdressing 500 ml Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR FJORDKRONE Pazifisches Wildlachsfilet 250 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 2,99 EUR FJORDKRONE Pangasiusfilet 540 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,69 EUR GUT BARTENHOF Mini Schnitzel Schwein/Mini Cordon Bleu 400 g Bislang: 4,49 EUR Jetzt: 4,29 EUR GUT BARTENHOF Schnitzel 500 g Bislang: 5,49 EUR Jetzt: 4,99 EUR SUNRED Delikatess Senf in der Tube 200 ml Bislang: 0,49 EUR Jetzt: 0,45 EUR BIO SONNE Bio Crunchy Müsli 325 g / 375 g / 500 g Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,99 EUR BIO SONNE Bio-Müsli 375 g / 500 g / 750 g Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,99 EUR FRISAN Sonnenblumenöl 1 l Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,49 EUR FRISAN Rapsöl 1 l Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,39 EUR ERNTEKRONE Cornichons 350 g Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR ISKA Premium-Cornichons 350 g Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

